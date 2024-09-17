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محتال أوروبي دولي يجمع أكثر من 3 ملايين دينار من دون ترخيص

9/17/2024 7:12:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استدرج أكثر من 180 ضحية بوهم الاستثمار في مقتنيات تذكارية

واصلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬أوروبي‭ ‬رفقة‭ ‬3‭ ‬أوروبيين‭ ‬وآسيوي‭ ‬بجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بوهم‭ ‬الاستثمار‭ ‬من‭ ‬181‭ ‬شخصا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬محررات‭ ‬خاصة‭ ‬واستعمالها،‭ ‬وتزوير‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭ ‬وإصدار‭ ‬شيكات‭ ‬بدون‭ ‬رصيد،‭ ‬وارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬بقصد‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها‭ ‬وإضفاء‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬للاستماع‭ ‬الى‭ ‬مرافعة‭ ‬دفاع‭ ‬المتهمين‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬أوروبي‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬السوابق‭ ‬الدولية‭ ‬إذ‭ ‬يحمل‭ ‬عدة‭ ‬أسماء‭ ‬وعدة‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬يستخدمها‭ ‬لعملياته‭ ‬الاحتيالية‭ ‬قد‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬متخذاً‭ ‬أحد‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬جرائمه،‭ ‬وقام‭ ‬بتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬المقتنيات‭ ‬والسلع‭ ‬التذكارية،‭ ‬مثل‭ ‬قمصان‭ ‬أشهر‭ ‬الرياضيين‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وأجرى‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬للترويج‭ ‬لشركته،‭ ‬بهدف‭ ‬استدراج‭ ‬ضحاياه‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النشاط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك،‭ ‬وعلى‭ ‬خلاف‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬وقد‭ ‬استعان‭ ‬ببقية‭ ‬المتهمين‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركة،‭ ‬وفي‭ ‬تزوير‭ ‬بيانات‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬معلومات‭ ‬لشركة‭ ‬خاصة،‭ ‬وكذا‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬بعض‭ ‬المحررات‭ ‬الخاصة‭ ‬واستعمالها‭.‬

وباشرت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الوقائع،‭ ‬والذي‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تمكن‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬وتلقي‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬جاوزت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬وثلاثمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بقصد‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المقتنيات‭ ‬والسلع‭ ‬التذكارية،‭ ‬وإصداره‭ ‬شيكات‭ ‬بدون‭ ‬رصيد،‭ ‬كما‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬أدوار‭ ‬المتهمين‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬قُصد‭ ‬منها‭ ‬تسهيل‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الغير‭ ‬والفرار‭ ‬من‭ ‬وجه‭ ‬العدالة‭. ‬

كما‭ ‬اطّلعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬المستندات‭ ‬والمحررات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالجرائم‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬والمستخدمة‭ ‬في‭ ‬ارتكابها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬سرية‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمتهمين‭ ‬والشركة،‭ ‬وتوصلت‭ ‬التحقيقات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تتبع‭ ‬حركة‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬عن‭ ‬نشاطهم‭ ‬الإجرامي‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬المتهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬عمليات‭ ‬مصرفية‭ ‬ومالية‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬منها‭ ‬تجاوزت‭ ‬المليون‭ ‬وثمانمائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حساباته‭ ‬الشخصية‭ ‬وحسابات‭ ‬الشركة‭ ‬بقصد‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدرها،‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعية‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬قبل‭ ‬المتهمين،‭ ‬فقد‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬بإحالتهم‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تهمة‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬الغير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬181‭ ‬شخصا‭ ‬وآخرين‭ ‬بلغت‭ ‬3‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬بقصد‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬السلع‭ ‬التذكارية‭ ‬وإيهام‭ ‬الضحايا‭ ‬بحصولهم‭ ‬على‭ ‬أرباح‭ ‬دورية،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬بيانات‭ ‬بعض‭ ‬شركة‭ ‬مختصة‭ ‬بتقييم‭ ‬البطاقات‭ ‬التذكارية‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬قيمة‭ ‬تلك‭ ‬البطاقات‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة‭ ‬بهدف‭ ‬استدراج‭ ‬الضحايا،‭ ‬كما‭ ‬أعطى‭ ‬شيكات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬للضحايا‭ ‬وارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬لإخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬الأموال‭ ‬واضفاء‭ ‬صفة‭ ‬المشروعية‭ ‬عليها‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬الى‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬التزوير‭ ‬بالاتفاق‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬والى‭ ‬المتهم‭ ‬الثالث‭ ‬تهم‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬والى‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬الآسيوي‭ ‬تهم‭ ‬جمع‭ ‬الأموال‭ ‬لصالح‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بعد‭ ‬حيازته‭ ‬لترخيص،‭ ‬وأخيرا‭ ‬أسندت‭ ‬الى‭ ‬شركة‭ ‬المتهم‭ ‬حال‭ ‬كونها‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الاعتبارية‭ ‬والمرخص‭ ‬لها‭ ‬بمباشرة‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬غسل‭ ‬أموال‭ ‬متحصلة‭ ‬بطريق‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭.‬

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