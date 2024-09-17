Wednesday, 18 September 2024 06:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قطر: جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة مستمرة

9/17/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬مساعي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬متواصلة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جولات‭ ‬المحادثات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭ ‬بدون‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬واضح‭. ‬

وقال‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬وقنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬الأهداف‭ ‬والزيارات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

وفشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬استمرت‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬باستثناء‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭. ‬

واستندت‭ ‬جولات‭ ‬المحادثات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬والقاهرة‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬و«اقتراح‭ ‬لسد‭ ‬الفجوات‮»‬‭ ‬قدم‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

وبعدما‭ ‬انهارت‭ ‬المحادثات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬بدون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي،‭ ‬أشارت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬اللاحقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬يستعدون‭ ‬لتقديم‭ ‬إطار‭ ‬آخر‭ ‬معدل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ورفض‭ ‬الأنصاري‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬فإننا‭ ‬بالطبع‭ ‬نظل‭ ‬متفائلين‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬منعطف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬احتمالات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬متفائلين‭ ‬ونواصل‭ ‬جهودنا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬وفدها‭ ‬التقى‭ ‬وسطاء‭ ‬قطريين‭ ‬ومصريين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لمناقشة‭ ‬الهدنة‭ ‬وتبادل‭ ‬محتمل‭ ‬للأسرى،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المحادثات‭ ‬قد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اختراق‭. ‬

واشتدت‭ ‬الضغوط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬جثثهم‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

MENAFN17092024000055011008ID1108685195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث