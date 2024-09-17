قطر: جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة في غزة مستمرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مستمرة‭ ‬وقنوات‭ ‬الاتصال‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مفتوحة‭ ‬الأهداف‭ ‬والزيارات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬مستمرة‮»‬‭. ‬

وفشلت‭ ‬مفاوضات‭ ‬استمرت‭ ‬لأشهر‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬باستثناء‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬نوفمبر‭. ‬

واستندت‭ ‬جولات‭ ‬المحادثات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬والقاهرة‭ ‬إلى‭ ‬الإطار‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬و«اقتراح‭ ‬لسد‭ ‬الفجوات‮»‬‭ ‬قدم‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭.‬

وبعدما‭ ‬انهارت‭ ‬المحادثات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬بدون‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي،‭ ‬أشارت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬اللاحقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوسطاء‭ ‬يستعدون‭ ‬لتقديم‭ ‬إطار‭ ‬آخر‭ ‬معدل‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

ورفض‭ ‬الأنصاري‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإمكانية‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬قريب،‭ ‬فإننا‭ ‬بالطبع‭ ‬نظل‭ ‬متفائلين‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬منعطف‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬احتمالات‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬الآن،‭ ‬لكن‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬إننا‭ ‬ما‭ ‬زلنا‭ ‬متفائلين‭ ‬ونواصل‭ ‬جهودنا‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬حماس‭ ‬إن‭ ‬وفدها‭ ‬التقى‭ ‬وسطاء‭ ‬قطريين‭ ‬ومصريين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لمناقشة‭ ‬الهدنة‭ ‬وتبادل‭ ‬محتمل‭ ‬للأسرى،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توضيح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬المحادثات‭ ‬قد‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬اختراق‭. ‬

واشتدت‭ ‬الضغوط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬رهائن‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬سبتمبر‭ ‬عندما‭ ‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬جثثهم‭ ‬من‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬