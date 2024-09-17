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سقوط ثلاثة قتلى بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

9/17/2024 7:12:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بغارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬القتلى‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وسط‭ ‬تصعيد‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬إسرائيل‭ ‬توسيع‭ ‬أهداف‭ ‬حربها‭ ‬لتشمل‭ ‬الجبهة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بليدا‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬بجروح‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬قضى‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مخربين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كانوا‭ ‬يعملون‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ينع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لكنه‭ ‬تبنى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للبنان‭.‬

وأفادت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬طالت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬حدّث‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‭ ‬بحيث‭ ‬باتت‭ ‬تشمل‭ ‬الفصل‭ ‬الآتي‭: ‬العودة‭ ‬الآمنة‭ ‬لسكان‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‮»‬‭. ‬

وأدى‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الحدود‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬المتبقّي‭ ‬لضمان‭ ‬عودة‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬واسرائيل،‭ ‬قتل‭ ‬627‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬141‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.
‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاسرائيلي،‭ ‬قُتل‭ ‬24‭ ‬جنديا‭ ‬و26‭ ‬مدنيا،‭ ‬وفق‭ ‬الجيش‭.‬

وأكد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬مرارا‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الوحيد‭ ‬ليوقف‭ ‬عملياته‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توالت‭ ‬المساعي‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬لمنع‭ ‬توسع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭.‬

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