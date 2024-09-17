خبراء يكشفون.. كيف انفجرت أجهزة البيجر؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أجهزة‭ ‬البيجر‭ ‬المتضررة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬شحنة‭ ‬جديدة‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬المقاتلين‭ ‬لديهم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬برامج‭ ‬ضارة‭ ‬ربما‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬الأجهزة‮»‬‭.‬

المسؤول‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬يحملون‭ ‬أجهزة‭ ‬النداء‭ (‬بيجر‭) ‬شعروا‭ ‬بسخونتها‭ ‬وتخلصوا‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬انفجارها‭.‬

ونقلت‭ ‬الصحيفة‭ ‬عن‭ ‬المحلل‭ ‬الاستخباراتي‭ ‬رونين‭ ‬سولومون‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬انفجار‭ ‬الأجهزة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬يشبه‭ ‬نوع‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سولومون،‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬العمليات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإيران‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نراه‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬هو‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شيء‭ ‬مثل‭ ‬الموساد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬أرادت‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬مفادها‭ ‬بأنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬فريدة‭ ‬على‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬مايكل‭ ‬هورويتز،‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بيك‭ ‬إنترناشيونال‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬استشارية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأمن‭ ‬وإدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬السبب‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬كان‭ ‬برنامجا‭ ‬خبيثا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬بطاريات‭ ‬أجهزة‭ ‬النداء‭ ‬وانفجارها،‭ ‬أو‭ ‬شحنة‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬وانفجرت‭ ‬عن‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬في‭ ‬كلتا‭ ‬الحالتين،‭ ‬هذا‭ ‬هجوم‭ ‬متطور‭ ‬للغاية،‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬خرقا‭ ‬ماديا،‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لديها‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬منتج‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬المرسلة‭ ‬هنا‮»‬‭.‬