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في مجمع سيتي سنتر البحرين((العرين القابضة)) تُطلق حملة ترويجية لمشروع تلال السكني

9/17/2024 7:12:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬‮«‬ش‭.‬م‭.‬ب‮»‬،‭ ‬إحدى
شركات
مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تطوير‭ ‬مُخطط‭ ‬العرين،‭ ‬إطلاقها‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬مدتها‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬ستسلط‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مشروعها‭ ‬السكني‭ ‬الرائد‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬وجهة‭ ‬عصرية‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬استثنائي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلابة‭ ‬والإطلالة‭ ‬البانورامية‭ ‬لمحمية‭ ‬العرين‭. ‬

فمن‭ ‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬ولغاية‭ ‬29‭ ‬سبتمبر،‭ ‬ستوفر‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬عروضا‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬المُتوافرة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬والذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬شاسعة‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬93‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬ستحتضن‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة‭ ‬ومنازل‭ ‬تاون‭ ‬هاوس‭ ‬تتميز‭ ‬بتصميمها‭ ‬العصري‭ ‬الفاخر،‭ ‬ومساحاتها‭ ‬المتنوعة،‭ ‬مع‭ ‬توافر‭ ‬خيارات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3،‭ ‬و4،‭ ‬و5‭ ‬غرف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضم‭ ‬أغلب‭ ‬منازل‭ ‬التاون‭ ‬هاوس‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬وتختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬بحسب‭ ‬مساحاتها‭ ‬ضمن‭ ‬تصاميم‭ ‬حديثة‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬التوجهات‭ ‬العصرية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬مراعاة‭ ‬أسلوب‭ ‬الحياة‭ ‬الفريدة‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومتطلباتها‭ ‬كما‭ ‬تتميز‭ ‬كل‭ ‬وحدة‭ ‬بتشطيباتها‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭. ‬

وستوفر‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬المشروع،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬المرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬المتاحة،‭ ‬مثل‭ ‬الحدائق‭ ‬المشتركة،‭ ‬ومسارات‭ ‬المشي،‭ ‬ومساحات‭ ‬للعب‭ ‬الأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجواء‭ ‬المجتمع‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬المهتمون‭ ‬بالتملك‭ ‬بالمشروع‭ ‬أيضاً‭ ‬بخيارات‭ ‬تمويل‭ ‬مُتنوعة‭ ‬مُقدمة‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬للسوق‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬سيشكل‭ ‬وجهة‭ ‬متميزة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أسلوب‭ ‬حياة‭ ‬متكامل‭ ‬ومتميز‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬طبيعية‭ ‬خلابة‭. ‬سيتاح‭ ‬لنا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المقومات‭ ‬الفريدة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬يحتضنها‭ ‬المشروع‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬لزيارة‭ ‬منصتنا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭ ‬المتاحة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬فرصة‭ ‬متميزة‭ ‬للتملك‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬الطبيعة‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تلال‮»‬‭ ‬السكني‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للعرين‭ ‬الذي‭ ‬سيضم‭ ‬مدينة‭ ‬جديدة‭ ‬تحتضن‭ ‬المكاتب‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬ومركز‭ ‬التسوق‭ ‬والترفيه‭ ‬الداخلي،‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬المميزة،‭ ‬وفنادق،‭ ‬ومرافق‭ ‬صحية‭ ‬وتعليمية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المجتمعات‭ ‬السكنية‭. ‬ويتميز‭ ‬المشروع‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬محمية‭ ‬العرين‭ ‬للحياة‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعلى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬ومسرح‭ ‬الدانة‭. ‬كما‭ ‬يضم‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬فندق‭ ‬رافلز‭ ‬قصر‭ ‬العرين،‭ ‬وحديقة‭ ‬جنة‭ ‬دلمون‭ ‬المفقودة‭.‬

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