((التسهيلات التجارية)) تكرّم الفائزين بـ 10 آلاف دينار بحريني لشهر سبتمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأجري‭ ‬السحب‭ ‬الأول‭ ‬للحملة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬حصة‭ ‬ميبر‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬وحصل‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نقدية‭ ‬قيمتها‭ ‬5000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنّأ‭ ‬مازن‭ ‬ساتر،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ – ‭ ‬قطاع‭ ‬تمويل‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية،‭ ‬الفائزين‭ ‬على‭ ‬فوزهم‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نود‭ ‬بدايةً‭ ‬أن‭ ‬نتقدم‭ ‬بالتهنئة‭ ‬للفائزين،‭ ‬ونتطلع‭ ‬قُدمًا‭ ‬لمنح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬فرصة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬تساندهم‭ ‬وتدعم‭ ‬أهدافهم‭ ‬المالية،‭ ‬داعين‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬او‭ ‬طلب‭ ‬إضافة‭ ‬على‭ ‬تمويلهم‭ ‬الحالي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬حتى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بإحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬منحها‭ ‬لـ20‭ ‬فائزًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الحملة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ساتر‭: ‬‮«‬نغتنم‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لنؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬وما‭ ‬تحمله‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ ‬قيّمة‭ ‬ومجزية‭ ‬تُعد‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لرضا‭ ‬العملاء‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مكافأتهم‭ ‬باستمرار‭ ‬تقديرا‭ ‬على‭ ‬اختيارهم‭ ‬لشركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬كشريك‭ ‬مالي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتهما،‭ ‬أعرب‭ ‬الفائزان‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬متقدمين‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬والمساعي‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الجوائز‭ ‬والمكافآت‭ ‬للعملاء‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬المؤهلين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يتقدمون‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحملة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬أبريل‭ ‬2025،‭ ‬أو‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بزيادة‭ ‬مبلغ‭ ‬تمويلهم‭ ‬الحالي‭ ‬بمبلغ‭ ‬3 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬فأكثر‭ ‬في‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬والسيارات‭ ‬و50 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬التمويلات‭ ‬العقارية‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬فترة‭ ‬تسديد‭ ‬مرنة‭ ‬وأسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭. ‬وتشمل‭ ‬الجوائز‭ ‬100 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬5 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفائزين‭ ‬اثنين‭ ‬شهريًا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أشهر‭ ‬الحملة،‭ ‬وجائزة‭ ‬كبرى‭ ‬لفائزين‭ ‬بقيمة‭ ‬10 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لكل‭ ‬فائز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سيارة‭ ‬شيفروليه‭ ‬تاهو‭ ‬وسيارة‭ ‬هوندا‭ ‬ ZR-V.