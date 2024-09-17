((التسهيلات التجارية)) تكرّم الفائزين بـ 10 آلاف دينار بحريني لشهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية الفائزين بجائزتي شهر سبتمبر التي تبلغ قيمتهما الإجمالية 10 آلاف دينار بحريني، وذلك ضمن حملتها الترويجية على التمويلات التي أطلقتها في شهر أغسطس والتي تمنح عملاءها فرصة الفوز بسيارتين وجوائز نقدية قيّمة يصل إجماليها إلى 100 , 000 دينار بحريني.
وأجري السحب الأول للحملة، حيث فاز كل من السيدة حصة ميبر والسيد محمد عباس وحصل كل منهما على جائزة نقدية قيمتها 5000 دينار بحريني.
وبهذه المناسبة، هنّأ مازن ساتر، نائب الرئيس – قطاع تمويل الأفراد في شركة البحرين للتسهيلات التجارية، الفائزين على فوزهم بهذه الجوائز، قائلاً: «نود بدايةً أن نتقدم بالتهنئة للفائزين، ونتطلع قُدمًا لمنح المزيد من عملائنا الكرام فرصة لتحقيق أحلامهم والحصول على جوائز قيّمة تساندهم وتدعم أهدافهم المالية، داعين الجميع إلى التقدم بطلب للحصول على تمويل جديد او طلب إضافة على تمويلهم الحالي خلال فترة الحملة التي تمتد حتى 30 أبريل 2025، وذلك لتعزيز فرصهم في الفوز بإحدى الجوائز الشهرية التي سيتم منحها لـ20 فائزًا على مدار الحملة».
وأضاف ساتر: «نغتنم هذه الفرصة لنؤكد أن هذه الحملة وما تحمله من جوائز قيّمة ومجزية تُعد جزءًا من جهودنا المستمرة لرضا العملاء وفي إطار الحرص على مكافأتهم باستمرار تقديرا على اختيارهم لشركة التسهيلات التجارية كشريك مالي».
من جهتهما، أعرب الفائزان عن بالغ سعادتهم بالفوز بهذه الجائزة، متقدمين بالشكر والتقدير إلى جميع منتسبي الشركة على الجهود المتواصلة والمساعي الدؤوبة لتقديم أفضل الجوائز والمكافآت للعملاء.
يُشار إلى أن العملاء المؤهلين هم من يتقدمون بطلب للحصول على تمويل جديد خلال فترة الحملة الممتدة من 1 أغسطس 2024 وحتى 30 أبريل 2025، أو العملاء الذين يقومون بزيادة مبلغ تمويلهم الحالي بمبلغ 3 , 000 دينار بحريني فأكثر في التمويلات الشخصية والسيارات و50 , 000 دينار بحريني في التمويلات العقارية. ويشمل ذلك فترة تسديد مرنة وأسعار فائدة تنافسية. وتشمل الجوائز 100 , 000 دينار بحريني موزعة على 5 , 000 دينار بحريني لفائزين اثنين شهريًا على مدار أشهر الحملة، وجائزة كبرى لفائزين بقيمة 10 , 000 دينار بحريني لكل فائز، بالإضافة إلى سيارة شيفروليه تاهو وسيارة هوندا ZR-V.
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