((التـنـسـيـقـيـة)) تـسـتعرض مـقترح آليات التبرع بالأعـضـاء الـبـشرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الـ490 للجنة التنسيقية.
واستعرضت اللجنة التنسيقية مقترح الآليات التنفيذية للتبرع بالأعضاء البشرية، كما اطلعت اللجنة على الموضوعات المتصلة بتطوير بعض الإجراءات التنظيمية للإدارة العامة للمرور.
وتابعت اللجنة التنسيقية مستجدات مشاريع القوانين ذات الأولوية.
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