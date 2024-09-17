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((التـنـسـيـقـيـة)) تـسـتعرض مـقترح آليات التبرع بالأعـضـاء الـبـشرية

9/17/2024 7:12:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الـ490‭ ‬للجنة‭ ‬التنسيقية‭. ‬

واستعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مقترح‭ ‬الآليات‭ ‬التنفيذية‭ ‬للتبرع‭ ‬بالأعضاء‭ ‬البشرية،‭ ‬كما‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬بعض‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭.‬

وتابعت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬مستجدات‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬ذات‭ ‬الأولوية‭.‬

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