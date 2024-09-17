البحرين تحتل المرتبة الـ18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدمة بواقع 36 مركزا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أظهرت نتائج تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024 الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بهيئة الأمم المتحدة (UNDESA) تحقيق مملكة البحرين المرتبة الـ 18 عالميا، محققة قفزة نوعية بواقع 36 مركزا، لتكون بذلك ضمن الدول ذات التصنيف الأعلى في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية وفقا للتقرير .
وقد كشفت نتائج التقرير أن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين حقق ارتفاعا كبيرا في المؤشر؛ وذلك نتيجة لتحقيق المملكة أداءً عاليا جدا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام؛ منها إحرازها تقدمًا ملحوظا بمؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) لتحتل المرتبة الـ 10 عالميا، متقدمة 55 مركزا مقارنة بتقرير 2022 ، وذلك نتيجة لتحرر قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الإنترنت ( النطاق العريض - الفايبر ) ، فيما حققت المملكة المرتبة الـ 18 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية محققة تقدما بـ 47 مركزا، في حين أظهر مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) المتمثل في توفير المملكة البنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور تحقيق المملكة المرتبة الـ 23 متقدمة 31 مركزا على المستوى العالمي، فيما حققت المملكة تقدما محرزا في مؤشر رأس المال البشري وجاءت بالمرتبة الـ 32 عالميا بتقدم 33 مركزا، ويأتي هذا التقدم نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة التربية والتعليم في مجال توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني؛ مثل إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بالشراكة مع وزارة العمل، فيما حققت مدينة المنامة المركز الـ (13) عالميا من بين (193) مدينة حول العالم متقدمة 12 مركزا .
وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات بينت نتائج التقرير أن مملكة البحرين قد أحرزت تقدمًا مرتفعًا جدا ضمن هذا المؤشر، وقد جاء هذا التصنيف نتيجة مساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تبذلها بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain ، والقنوات الإلكترونية الأخرى، ومواصلة تحسين وتطوير وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين .
الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 يمثل لمملكة البحرين خارطة طريق تُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير رأس المال البشري .
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