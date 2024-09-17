البحرين تحتل المرتبة الـ18 عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية متقدمة بواقع 36 مركزا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد كشفت نتائج التقرير أن المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين حقق ارتفاعا كبيرا في المؤشر؛ وذلك نتيجة لتحقيق المملكة أداءً عاليا جدا ضمن المؤشرات التكميلية الفرعية للمؤشر العام؛ منها إحرازها تقدمًا ملحوظا بمؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات (TII) لتحتل المرتبة الـ 10 عالميا، متقدمة 55 مركزا مقارنة بتقرير 2022 ، وذلك نتيجة لتحرر قطاع الاتصالات وانتشار خدمة الإنترنت ( النطاق العريض - الفايبر ) ، فيما حققت المملكة المرتبة الـ 18 عالميا في مؤشر المشاركة الإلكترونية محققة تقدما بـ 47 مركزا، في حين أظهر مؤشر الخدمات الرقمية (OSI) المتمثل في توفير المملكة البنية التقنية الأساسية اللازمة لإتاحة هذه الخدمات بصورتها المتكاملة والشاملة وضمن منصة واحدة للجمهور تحقيق المملكة المرتبة الـ 23 متقدمة 31 مركزا على المستوى العالمي، فيما حققت المملكة تقدما محرزا في مؤشر رأس المال البشري وجاءت بالمرتبة الـ 32 عالميا بتقدم 33 مركزا، ويأتي هذا التقدم نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة التربية والتعليم في مجال توفير البيانات التعليمية والبرامج التدريبية والشهادات الاحترافية في المجال التقني؛ مثل إطلاق برنامج تنمية الكوادر التقنية بالشراكة مع وزارة العمل، فيما حققت مدينة المنامة المركز الـ (13) عالميا من بين (193) مدينة حول العالم متقدمة 12 مركزا .

وعلى صعيد مؤشر المحتوى الإلكتروني للمعلومات والخدمات بينت نتائج التقرير أن مملكة البحرين قد أحرزت تقدمًا مرتفعًا جدا ضمن هذا المؤشر، وقد جاء هذا التصنيف نتيجة مساعي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي تبذلها بصورة مستمرة من أجل تطوير محتوى البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain ، والقنوات الإلكترونية الأخرى، ومواصلة تحسين وتطوير وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدمين .

الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2024 يمثل لمملكة البحرين خارطة طريق تُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير رأس المال البشري .