ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وأوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬التنموي‭ ‬والاقتصادي‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬واهتمامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬لمواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬