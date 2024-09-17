ولي العهد رئيس الوزراء: مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البحرين وأوكرانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقصر الصخير أمس، بحضور الشيخ سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، ديمترو سينيك سفير جمهورية أوكرانيا لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية أوكرانيا من علاقات ثنائية، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يعزز مسارات التعاون التنموي والاقتصادي.
كما جرى خلال اللقاء استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية أوكرانيا لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه من حرصٍ واهتمامٍ مستمر لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.
MENAFN17092024000055011008ID1108685187
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.