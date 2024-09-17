ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي سفير المملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حرص متواصل على توطيد علاقات البلدين نحو آفاق أكثر شمولا
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات المتينة والروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة آخذةٌ في التطور والنماء نحو آفاق أكثر اتساعًا وشمولًا بالاستناد إلى ما يجمع البلدين الصديقين من تاريخٍ حافلٍ بالتعاون المثمر والشراكات الفاعلة، مشيرًا سموه إلى الحرص المتواصل على توطيد مسارات العلاقات الثنائية بما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون على كافة الأصعدة ويصب في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، حيث لفت سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في ظل ما يجمع البلدين الصديقين من زيارات متبادلة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات المختلفة، مشيرًا سموه إلى الحرص على توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية على كافة المستويات بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
MENAFN17092024000055011008ID1108685186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.