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ولي العهد رئيس الوزراء يلتقي سفير المملكة المتحدة

9/17/2024 7:12:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حرص متواصل على توطيد علاقات البلدين نحو آفاق أكثر شمولا

أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬والروابط‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬آخذةٌ‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والنماء‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعًا‭ ‬وشمولًا‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬تاريخٍ‭ ‬حافلٍ‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والشراكات‭ ‬الفاعلة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬توطيد‭ ‬مسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬لفت‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬زيارات‭ ‬متبادلة‭ ‬واتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬توطيد‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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