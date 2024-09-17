الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رحمه الله.
وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد المبارك الصباح رحمه الله.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
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