الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر الحمد المبارك الصباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬لأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬سائلًا‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الفقيد‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه‭ ‬ويسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭ ‬وحسن‭ ‬العزاء‭.‬

وبعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أمير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬مبارك‭ ‬الحمد‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقيتي‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬مماثلتين‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬المبارك‭ ‬الصباح‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬