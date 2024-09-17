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مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة ونحو ٣ آلاف جريح من حزب الله بانفجار أجهزة اتصال في لبنان

9/17/2024 7:12:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفلة‭ ‬وأصيب‭ ‬نحو‭ ‬‮٣‬‭ ‬آلاف‭ ‬بجروح‭ ‬أمس‭ ‬إثر‭ ‬انفجارات‭ ‬متزامنة‭ ‬لأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يحملونها‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬تعدّ‭ ‬معاقل‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭.‬

وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬حدث‭ ‬أمني‭ ‬معاد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬وبواسطة‭ ‬تقنية‭ ‬عالية‭ ‬تفجير‭ ‬نظام‭ ‬الـ pagers ‭ ‬المحمول‭ ‬باليد‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬اللبناني‭ ‬فراس‭ ‬الأبيض‭ ‬أن‭ ‬تفجيرات‭ ‬البيجر‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬9‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬طفلة،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬2800‭ ‬بينهم‭ ‬200‭ ‬حالة‭ ‬حرجة‭. ‬وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الإصابات‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬والوجه‭ ‬ومنطقة‭ ‬البطن‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬انفجارات‭ ‬متزامنة‭ ‬لأجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬محمولة‭ (‬بيجر‭) ‬تستخدمها‭ ‬الجماعة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجماعة‭ ‬وفتاة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الحزب‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الانفجار‭ ‬المتزامن‭ ‬لأجهزة‭ ‬اتصالات‭ ‬يحملونها‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬وجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬والبقاع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان‭.

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬وشهود‭ ‬إصابة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬انفجارات‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬مقتل‭ ‬نجل‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬فضل‭ ‬الله‭ ‬ونجل‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬وفيق‭ ‬صفا‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬بجماعة‭ ‬حزب‭ ‬لله‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬‮«‬بخير‭ ‬ولم‭ ‬يصب‭ ‬بأي‭ ‬أذى‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬سلسلة‭ ‬التفجيرات‭ ‬المتزامنة‭ ‬لأجهزة‭ ‬الاتصال‭.‬

وبشكل‭ ‬متزامن‭ ‬أصيب‭ ‬أيضا‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬مجتبى‭ ‬أماني‭ ‬بجروح‭ ‬غير‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‭. ‬وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الإيراني‭ ‬‮«‬أصيب‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬مجتبى‭ ‬أماني‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬جهاز‭ ‬اتصال‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬جروح‭ ‬أماني‭ ‬‮«‬سطحية‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬‮«‬بكامل‭ ‬وعيه،‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬عليه‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬أن‭ ‬السفير‭ ‬أصيب‭ ‬‮«‬بجروح‭ ‬في‭ ‬اليد‭ ‬والوجه‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬انفجر‭ ‬هو‭ ‬‮«‬لأحد‭ ‬حراسه‭ ‬الشخصيين‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭.‬

وقالت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إنها‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسباب‭ ‬التفجيرات‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬حمّل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إسرائيل‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عن‭ ‬التفجيرات‭.‬

وذكرت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬جديدة‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬تسلموها‭ ‬قبل‭ ‬التفجيرات‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬لتفادي‭ ‬أي‭ ‬خرق‭ ‬اسرائيلي،‭ ‬ووضع‭ ‬بديلاً‭ ‬منها‭ ‬نظام‭ ‬اتصالات‭ ‬خاصا‭ ‬به‭.

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إن‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬الاتصال‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬اختراق‭ ‬أمني‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬عشرات‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬وهي‭ ‬تنقل‭ ‬مصابين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬فيما‭ ‬تجمع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وتحدّث‭ ‬مراسل‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬البقاع‭ ‬بشرق‭ ‬لبنان‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬حوادث‭ ‬مماثلة‭.

في‭ ‬مستشفى‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عشرات‭ ‬سيارات‭ ‬الاسعاف‭ ‬تقلّ‭ ‬جرحى‭.

وشاهد‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬بين‭ ‬صيدا‭ ‬وصور‭ ‬عشرات‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬تتحرك‭ ‬بالاتجاهين‭.

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬أعدادا‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‭ ‬تتوافد‭ ‬إلى‭ ‬المستشفيات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وتبين‭ ‬بصورة‭ ‬أولية‭ ‬أن‭ ‬الإصابات‭ ‬تتصل‭ ‬بتفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬لاسلكية‭ ‬كانت‭ ‬بحوزة‭ ‬المصابين‮»‬‭.

وطلبت‭ ‬‮«‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬اللبنانية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المتاخمة‭ ‬لأماكن‭ ‬حصول‭ ‬الإصابات‭ ‬الاستنفار‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬درجة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬استعداداتها‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجة‭ ‬السريعة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية‮»‬‭.

ووجهت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬اللبناني‭ ‬للتبرع‭ ‬بالدم‭ ‬تحسبا‭ ‬للحاجة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطرأ‭ ‬لوحدات‭ ‬دم‭ ‬للجرحى‭ ‬المصابين‮»‬‭.

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر،‭ ‬يتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬تأسف‭ ‬لسقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬وتؤكد‭ ‬مخاطر‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.‬

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