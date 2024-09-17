مؤكدة أن أبواب القبول لدى الجامعة لا تزال مفتوحة.. فاتن ضيف:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «الأهلية» على أتم الاستعداد لاستقبال طلبة مستجدّين في العلاج الطبيعي والتغذية
أعلنت المسجل العام بالجامعة الأهلية فاتن ضيف استعداد الجامعة لاستقبال الطلبة المستجدين والمحولين في كلية العلوم الطبية والصحية على غرار الكليات الأخرى ممن يرغبون في دراسة برنامج بكالوريوس العلوم في التغذية وعلم الحمية وبكالوريوس العلوم في العلاج الطبيعي، مؤكدة طموح الجامعة في استقطاب عدد من خريجي الثانوية الجدد والمحوّلين ممن يطمحون إلى دراسة هذه التخصصات الطبية والتميز من خلالها.
وقالت ضيف إن العديد من الخريجين كانوا قد أبدوا اهتمامهم ببرنامجي «التغذية وعلم الحمية» و«العلاج الطبيعي»، وقد فتحت الجامعة باب القبول في هذين البرنامجين أخيرا، وإدارة القبول والتسجيل بالجامعة الأهلية على أتم الاستعداد لاستقبال المهتمين بهذين البرنامجين والإجابة عن جميع استفساراتهم، حيث يمكن للطلبة المستجدين الحصول على درجة البكالوريوس في أحد البرنامجين المذكورين في غضون 4 سنوات، فيما يمكن للطلبة المحولين من جامعات أخرى انهاء الدراسة في فترات أقل بحسب عدد المواد المعادلة لديهم. وأوضحت ضيف أن الجامعة تستعد بشغف لاستقبال طلبتها المستجدين في تخصصي العلاج الطبيعي والتغذية وعلم الحمية ضمن الطلبة المقبولين في العام الدراسي الجديد 2024/2025، موضحة أن الجامعة تحتسب المقررات التي درسها الطلبة المحولون سابقا مما يختصر عليهم سنوات الدراسة وتكاليفها أيضا، وأن الالتحاق متاح بهذين البرنامجين وجميع برامج البكالوريوس التي تقدمها الجامعة في كلية العلوم الإدارية والمالية وكلية الآداب والعلوم وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة، داعية إلى التواصل مع إدارة القبول والتسجيل للتعرف عن قرب على ما تقدمه الجامعة في هذا المجال.
وأكدت ضيف أن دعم وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي من جهة ونجاحات الجامعة المحلية والعالمية من جهة أخرى يمنحانها كل الثقة في قدرتها على تقديم تعليم عصري بكفاءة عالية، وقد نجحت الجامعة -ولله الحمد- في المحافظة على أعلى درجات الجودة في العملية التعليمية وعززت مكانتها بعدد من الاعترافات والاعتمادات الدولية.
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