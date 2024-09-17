مؤكدة أن أبواب القبول لدى الجامعة لا تزال مفتوحة.. فاتن ضيف:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬المسجل‭ ‬العام‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬فاتن‭ ‬ضيف‭ ‬استعداد‭ ‬الجامعة‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬والمحولين‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الكليات‭ ‬الأخرى‭ ‬ممن‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬برنامج‭ ‬بكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬وعلم‭ ‬الحمية‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬طموح‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬الجدد‭ ‬والمحوّلين‭ ‬ممن‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والتميز‭ ‬من‭ ‬خلالها‭.‬

وقالت‭ ‬ضيف‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬أبدوا‭ ‬اهتمامهم‭ ‬ببرنامجي‭ ‬‮«‬التغذية‭ ‬وعلم‭ ‬الحمية‮»‬‭ ‬و«العلاج‭ ‬الطبيعي‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬فتحت‭ ‬الجامعة‭ ‬باب‭ ‬القبول‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬أخيرا،‭ ‬وإدارة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬المهتمين‭ ‬بهذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬استفساراتهم،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬البرنامجين‭ ‬المذكورين‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬4‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬يمكن‭ ‬للطلبة‭ ‬المحولين‭ ‬من‭ ‬جامعات‭ ‬أخرى‭ ‬انهاء‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬أقل‭ ‬بحسب‭ ‬عدد‭ ‬المواد‭ ‬المعادلة‭ ‬لديهم‭. ‬وأوضحت‭ ‬ضيف‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تستعد‭ ‬بشغف‭ ‬لاستقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬تخصصي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬والتغذية‭ ‬وعلم‭ ‬الحمية‭ ‬ضمن‭ ‬الطلبة‭ ‬المقبولين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭/‬2025،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحتسب‭ ‬المقررات‭ ‬التي‭ ‬درسها‭ ‬الطلبة‭ ‬المحولون‭ ‬سابقا‭ ‬مما‭ ‬يختصر‭ ‬عليهم‭ ‬سنوات‭ ‬الدراسة‭ ‬وتكاليفها‭ ‬أيضا،‭ ‬وأن‭ ‬الالتحاق‭ ‬متاح‭ ‬بهذين‭ ‬البرنامجين‭ ‬وجميع‭ ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬وكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬وكلية‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬وكلية‭ ‬الهندسة،‭ ‬داعية‭ ‬إلى‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬القبول‭ ‬والتسجيل‭ ‬للتعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأكدت‭ ‬ضيف‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ونجاحات‭ ‬الجامعة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬يمنحانها‭ ‬كل‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تعليم‭ ‬عصري‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬الجامعة‭ -‬ولله‭ ‬الحمد‭- ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وعززت‭ ‬مكانتها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الاعترافات‭ ‬والاعتمادات‭ ‬الدولية‭.‬