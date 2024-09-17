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مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يوقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي

9/17/2024 7:11:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقَّع‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جنيف،‭ ‬اتفاقية‭ ‬تعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأطر‭ ‬التشريعية‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وآليات‭ ‬التنسيق‭ ‬والعمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والوئام‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬إنسانية‭ ‬شاملة‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلام‭ ‬واحترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬مستنيرة‭ ‬نابعة‭ ‬من‭ ‬النهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لإشاعة‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتضامن‭ ‬الإنساني‭ ‬والحوار‭ ‬الديني‭ ‬والحضاري،‭ ‬ونشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتفاهم‭ ‬الدولي،‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬عالمي‭ ‬أكثر‭ ‬سلامًا‭ ‬وعدالة‭ ‬وتضامنًا‭ ‬وازدهارًا‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬تتسق‭ ‬في‭ ‬مضامينها‭ ‬وأهدافها‭ ‬السامية‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬ودعوة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أمام‭ ‬الدورة‭ (‬146‭) ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬بالمنامة‭ ‬إلى‭ ‬إقرار‭ ‬اتفاقية‭ ‬دولية‭ ‬لتجريم‭ ‬خطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬والطائفية‭ ‬والعنصرية،‭ ‬ومنع‭ ‬إساءة‭ ‬استغلال‭ ‬المنصات‭ ‬الإعلامية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬والإرهاب‭.‬

وعبَّر‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬وتفاؤله‭ ‬بنجاح‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والرخاء‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفاهمات‭ ‬وبرامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الحوار‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬والثقافات‭ ‬والحضارات،‭ ‬ومكافحة‭ ‬التطرف‭ ‬والتعصب‭ ‬والكراهية،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والإرهاب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬مارتن‭ ‬شونغ‭ ‬غونغ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوار‭ ‬الأديان‭ ‬والحضارات،‭ ‬وتطلعه‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والتشريعات‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمعات‭ ‬شاملة‭ ‬متماسكة‭ ‬ومسالمة،‭ ‬وعالم‭ ‬أكثر‭ ‬سلامًا‭ ‬وتناغمًا،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية،‭ ‬و«إعلان‭ ‬المنامة‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والمجتمعات‭ ‬الشاملة‭: ‬مكافحة‭ ‬التعصب‮»‬،‭ ‬ودور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوار‭ ‬ومكافحة‭ ‬الكراهية،‭ ‬وحفظ‭ ‬السلام‭.‬

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