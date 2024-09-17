الشيخ عيسى بن علي يكرم 12 شخصية عربية من رواد العمل التطوعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لجمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة،‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سموه‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬لتترجم‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التطوع‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لتقدم‭ ‬ونهضة‭ ‬المجتمعات‭.‬





جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لجائزة‭ ‬سموه‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬وجميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وأسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬للوالد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ودعم‭ ‬وحضور‭ ‬الوالد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬يدفعنا‭ ‬إلى‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬لرفعة‭ ‬وطننا‭ ‬الحبيب‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬كلمته،‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بالضيوف،‭ ‬مستذكراً‭ ‬تحقيق‭ ‬الجائزة‭ ‬لأهدافها‭ ‬النبيلة،‭ ‬تقديراً‭ ‬لما‭ ‬يبذله‭ ‬المتطوعون‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬لمجتمعاتهم‭ ‬وأوطانهم،‭ ‬ومواكبة‭ ‬من‭ ‬الجائزة‭ ‬للتحول‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬النظرة‭ ‬العامة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬ورسالته‭ ‬السامية،‭ ‬وتوجه‭ ‬سموه‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬أصحاب‭ ‬المعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬على‭ ‬حضورهم‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي،‭ ‬وإلى‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬جمعية‭ ‬الكلمة‭ ‬الطيبة‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتطوع‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنساني،‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬سموه‭ ‬مساهمات‭ ‬ودعم‭ ‬الرعاة‭ ‬الداعمين‭ ‬للجائزة‭ ‬وكافة‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصّة‭ ‬والأهلية‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭ ‬على‭ ‬مساهماتهم‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العربي‭ ‬واستمرار‭ ‬نجاحه‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬12‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإسهاماتهم‭ ‬البارزة‭ ‬والمتميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني،‭ ‬ودورهم‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬أبرزهم‭: ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬إنجاز‭ ‬البحرين،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬المهندس‭ ‬سالم‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬القاسمي‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬الخيمة،‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬الزني‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬بدولة‭ ‬ليبيا،‭ ‬ومعالي‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬للعمل‭ ‬الأهلي‭ ‬والتنموي‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬الأسبق‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ومعالي‭ ‬السيدة‭ ‬خولة‭ ‬إبراهيم‭ ‬العرموطي‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬2016م‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الأعيان‭ ‬التاسع‭ ‬والعشرون‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمود‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬الذهلي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العمانية‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية،‭ ‬وعدد‭ ‬ممن‭ ‬كان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والتنموي‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭.‬

وتم‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للريادة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المجتمعي‭ ‬لمبرة‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬الخيرية،‭ ‬تقديراً‭ ‬لدورها‭ ‬المجتمعي‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬ودعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مختلف‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التنموي‭ ‬والإنساني‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬المنظمات‭ ‬الأهلية‭ ‬الفائزة‭ ‬بجائزة‭ ‬سموه‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬بحريني،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬الوحدة‭ ‬المتنقلة‭ ‬لدعم‭ ‬الأطفال،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬فازت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لتنمية‭ ‬المرأة‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬مبادرة‭ ‬برنامج‭ ‬عافية،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فازت‭ ‬جمعية‭ ‬جنوسان‭ ‬الخيرية‭ ‬عن‭ ‬مشروعها‭ ‬مبادرة‭ ‬البطاقة‭ ‬التعليمية،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬الفرق‭ ‬التطوعية‭ ‬والأفراد،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬مبادرة‭ ‬عوايدنا‭ ‬للدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬بحر،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مبادرة‭ ‬التخصصات‭ ‬الجامعية‭ ‬لفريق‭ ‬بصمة‭ ‬التطوعي،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬فيه‭ ‬مبادرة‭ ‬تواصل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭ ‬لفريق‭ ‬تواصل‭ ‬أهل‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريم‭ ‬رعاة‭ ‬الجائزة‭ ‬وهم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬وشركة‭ ‬سوليدرتي‭ ‬البحرين،‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ (‬جيبك‭)‬،‭ ‬وصحيفة‭ ‬البلاد،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الأيام،‭ ‬وصحيفة‭ ‬الوطن‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬المكرمون‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكرهم‭ ‬وامتنانهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬راعي‭ ‬الجائزة،‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬وهذه‭ ‬اللفتة‭ ‬الطيبة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬جائزة‭ ‬سموه‭ ‬باتت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الجوائز‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المكانة‭ ‬الطليعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمنارة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والحاضنة‭ ‬الأولى‭ ‬للمتطوعين‭.‬