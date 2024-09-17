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لبنان: مقتل شخصين في غارة للاحتلال الاسرائيلي على بلدة مجدل سلم الجنوبية

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – 17 – 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل شخصين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مجدل سلم) جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات أيضا على بلدات (مركبا) و(الخيام) و(عيتا الشعب).
كما استهدفت مسيرات الاحتلال أكثر من منطقة في بلدات (المنصوري) و(مجدل زون) و(القليلة).
ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أصدر قرارا قضى بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة يوم غد الأربعاء "استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الإسرائيلي بحق المواطنين" في تفجيرات أجهزة الاتصالات نظام (البايجر) المحمول باليد في وقت سابق اليوم. (النهاية)

ا ي ب / ف ا س



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