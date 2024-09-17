لبنان: مقتل شخصين في غارة للاحتلال الاسرائيلي على بلدة مجدل سلم الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – 17 – 9 (كونا) -- أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء مقتل شخصين في غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة (مجدل سلم) جنوب لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات أيضا على بلدات (مركبا) و(الخيام) و(عيتا الشعب).
كما استهدفت مسيرات الاحتلال أكثر من منطقة في بلدات (المنصوري) و(مجدل زون) و(القليلة).
ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي بعد انطلاق عملية (طوفان الأقصى) في غزة مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الجنوبية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أصدر قرارا قضى بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة يوم غد الأربعاء "استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو الإسرائيلي بحق المواطنين" في تفجيرات أجهزة الاتصالات نظام (البايجر) المحمول باليد في وقت سابق اليوم. (النهاية)
ا ي ب / ف ا س
MENAFN17092024000071011013ID1108684726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.