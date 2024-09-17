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الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للأسر المتضررة من الفيضانات شرق السودان

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية ل137 أسرة في مدينة (طوكر) شرق السودان التي تعرضت لأسوأ فيضانات في تاريخها وتسببت بمقتل 23 شخصا وإصابة العشرات وتدمير المنازل.
وقال رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى السودان عبد الرحمن الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب زيارة ميدانية للمدينة أن الجمعية بدأت برنامج توزيع المساعدات في (طوكر) المتضررة بدعم وتعاون من سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وأعضاء البعثة.
وأضاف ان المساعدات الكويتية التي تغطي نحو 50 ألف نسمة من سكان المدينة تضمنت مواد غذائية وأدوية وبطانيات ومعدات لرش وشفط المياه إلى جانب 10 قوارب و4 مضخات مياه كبيرة وماكينات للمبيدات الحشرية معربا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف حدة الكارثة.
وأشاد الصالح بتقديم جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيارات الإسعاف والمساعدات الأخرى عبر الجسر الجوي المستمر لسكان (طوكر) التي لا تزال محاصرة بالمياه بالكامل.
وأكد أن وفد الهلال الأحمر الكويتي سيواصل تقديم الدعم لمراكز الإيواء وتوفير المساعدات المختلفة من داخل السوق السوداني تنفيذا لتوجيهات القيادة الكويتية لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمتي الحرب والفيضانات.
وقدم شكره لجمعية الهلال الأحمر السوداني ولكل من ساهم في إنجاح الزيارة وتمكين الوفد الكويتي من الوصول إلى المتضررين في مناطقهم.
من جهته أشاد نائب الأمين العام للهلال الأحمر السوداني الصادق اللازم في تصريح مماثل ل(كونا) بالدور البارز الذي قامت به جمعية الهلال الأحمر الكويتي والدعم الذي قدم من الكويت عبر الجسر الجوي لإغاثة المتضررين مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين الجانبين.
وقام وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي ضم أيضا عبد العزيز العنزي ومحمد المطيري بمعاينة آثار الكارثة على أرض الواقع وزار مخيمات المتضررين المقامة خارج المدينة.
وتقع (طوكر) على بعد 175 كيلومترا من (بورتسودان) وشهدت هذا العام أكبر فيضانات في تاريخها بعد أن فاض نهر (بركة) نتيجة الأمطار الغزيرة.
ويواجه السكان المتضررون أوضاعا صعبة بسبب نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية وسط تفاقم معاناتهم نتيجة انقطاع الطرق ومحاصرة المنازل بالمياه. (النهاية)

م ع م / ر س



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