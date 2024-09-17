الهلال الأحمر الكويتي يقدم مساعدات للأسر المتضررة من الفيضانات شرق السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء تقديم مساعدات إنسانية ل137 أسرة في مدينة (طوكر) شرق السودان التي تعرضت لأسوأ فيضانات في تاريخها وتسببت بمقتل 23 شخصا وإصابة العشرات وتدمير المنازل.
وقال رئيس وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى السودان عبد الرحمن الصالح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب زيارة ميدانية للمدينة أن الجمعية بدأت برنامج توزيع المساعدات في (طوكر) المتضررة بدعم وتعاون من سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وأعضاء البعثة.
وأضاف ان المساعدات الكويتية التي تغطي نحو 50 ألف نسمة من سكان المدينة تضمنت مواد غذائية وأدوية وبطانيات ومعدات لرش وشفط المياه إلى جانب 10 قوارب و4 مضخات مياه كبيرة وماكينات للمبيدات الحشرية معربا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف حدة الكارثة.
وأشاد الصالح بتقديم جمعية الهلال الأحمر الكويتي سيارات الإسعاف والمساعدات الأخرى عبر الجسر الجوي المستمر لسكان (طوكر) التي لا تزال محاصرة بالمياه بالكامل.
وأكد أن وفد الهلال الأحمر الكويتي سيواصل تقديم الدعم لمراكز الإيواء وتوفير المساعدات المختلفة من داخل السوق السوداني تنفيذا لتوجيهات القيادة الكويتية لدعم الشعب السوداني في مواجهة أزمتي الحرب والفيضانات.
وقدم شكره لجمعية الهلال الأحمر السوداني ولكل من ساهم في إنجاح الزيارة وتمكين الوفد الكويتي من الوصول إلى المتضررين في مناطقهم.
من جهته أشاد نائب الأمين العام للهلال الأحمر السوداني الصادق اللازم في تصريح مماثل ل(كونا) بالدور البارز الذي قامت به جمعية الهلال الأحمر الكويتي والدعم الذي قدم من الكويت عبر الجسر الجوي لإغاثة المتضررين مؤكدا أهمية التعاون المثمر بين الجانبين.
وقام وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي ضم أيضا عبد العزيز العنزي ومحمد المطيري بمعاينة آثار الكارثة على أرض الواقع وزار مخيمات المتضررين المقامة خارج المدينة.
وتقع (طوكر) على بعد 175 كيلومترا من (بورتسودان) وشهدت هذا العام أكبر فيضانات في تاريخها بعد أن فاض نهر (بركة) نتيجة الأمطار الغزيرة.
ويواجه السكان المتضررون أوضاعا صعبة بسبب نقص المساعدات الإنسانية والإغاثية وسط تفاقم معاناتهم نتيجة انقطاع الطرق ومحاصرة المنازل بالمياه. (النهاية)
م ع م / ر س
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