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رئيس الوزراء الجزائري يتقدم باستقالة حكومته

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 9 (كونا) -- تقدم رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي اليوم الثلاثاء باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون بعد ساعات قليلة عقب تأديته اليمين الدستورية إثر فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في السابع سبتمبر الجاري.
وقال العرباوي في تصريح عقب استقباله من طرف الرئيس تبون إنه قدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية كما هنأه على إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهامه السامية بخدمة الشعب والوطن".
وكشف عن أن الرئيس تبون طلب منه تأجيل القرار ومواصلة العمل "كون البلاد مقبلة على دخول اجتماعي" (دخول مدرسي ودخول جامعي ودخول التكون المهني) بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.
وأدى الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم بقصر الأمم بالجزائر العاصمة اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا وذلك بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة 30ر84 بالمئة من الأصوات. (النهاية)

م ر / ر ج



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