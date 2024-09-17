رئيس الوزراء الجزائري يتقدم باستقالة حكومته

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 17 - 9 (كونا) -- تقدم رئيس الوزراء الجزائري نذير العرباوي اليوم الثلاثاء باستقالة حكومته إلى الرئيس عبد المجيد تبون بعد ساعات قليلة عقب تأديته اليمين الدستورية إثر فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في السابع سبتمبر الجاري.
وقال العرباوي في تصريح عقب استقباله من طرف الرئيس تبون إنه قدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية كما هنأه على إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية متمنيا له "التوفيق والنجاح في مهامه السامية بخدمة الشعب والوطن".
وكشف عن أن الرئيس تبون طلب منه تأجيل القرار ومواصلة العمل "كون البلاد مقبلة على دخول اجتماعي" (دخول مدرسي ودخول جامعي ودخول التكون المهني) بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 قبل عرضه على البرلمان.
وأدى الرئيس الجزائري في وقت سابق اليوم بقصر الأمم بالجزائر العاصمة اليمين الدستورية بحضور كبار المسؤولين في الدولة وممثلي الهيئات العليا وذلك بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية بنسبة 30ر84 بالمئة من الأصوات. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN17092024000071011013ID1108684724
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