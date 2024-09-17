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الخارجية اللبنانية تدين الهجوم السيبراني الإسرائيلي

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 17 - 9 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء بشدة "الهجوم السيبراني" للاحتلال الإسرائيلي الذي نتج عنه تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال (البايجر) في عدة مناطق لبنانية موقعا عشرات القتلى والجرحى من بينهم أطفال.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا " التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد يأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات الاسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب بإتجاه لبنان على نطاق واسع وتصلب مواقفه الداعية إلى مزيد من سفك الدماء والدمار والخراب".
وأوضح البيان أن الوزارة تعكف على تحضير شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية هذا الهجوم بعد استكمال السلطات المعنية التحقيقات الخاصة به.
وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 9 أشخاص واصابة أكثر من 2000 شخص من بينهم أطفال. (النهاية)

ف ز / ح م ف



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