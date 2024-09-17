الخارجية اللبنانية تدين الهجوم السيبراني الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 17 - 9 (كونا) -- دانت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الثلاثاء بشدة "الهجوم السيبراني" للاحتلال الإسرائيلي الذي نتج عنه تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال (البايجر) في عدة مناطق لبنانية موقعا عشرات القتلى والجرحى من بينهم أطفال.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا " التصعيد الاسرائيلي الخطير والمتعمد يأتي في وقت تتزايد فيه التهديدات الاسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب بإتجاه لبنان على نطاق واسع وتصلب مواقفه الداعية إلى مزيد من سفك الدماء والدمار والخراب".
وأوضح البيان أن الوزارة تعكف على تحضير شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية هذا الهجوم بعد استكمال السلطات المعنية التحقيقات الخاصة به.
وكان وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل 9 أشخاص واصابة أكثر من 2000 شخص من بينهم أطفال. (النهاية)
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