(الداخلية) الكويتية: ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص مؤثرات عقلية وأسلحة نارية وذخيرة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) إعادة مصححة:



الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص من المؤثرات العقلية و 4 أسلحة نارية وذخيرة في منطقة صحراوية شمال البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة المكافحة الدولية التابعة لقطاع الأمن الجنائي تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما 120 ألف قرص ليريكا و30 ألف حبة كبتاغون إضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.

وأوضحت أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ستظل ساهرة على حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته من خطر المخدرات.

ودعت الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية) ح م د / ع ع ح