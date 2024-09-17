(الداخلية) الكويتية: ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص مؤثرات عقلية وأسلحة نارية وذخيرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
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الكويت - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء ضبط شخصين بحوزتهما نحو 150 ألف قرص من المؤثرات العقلية و 4 أسلحة نارية وذخيرة في منطقة صحراوية شمال البلاد.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ممثلة في إدارة المكافحة الدولية التابعة لقطاع الأمن الجنائي تمكنت من ضبط شخصين بحوزتهما 120 ألف قرص ليريكا و30 ألف حبة كبتاغون إضافة إلى عدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
وأوضحت أنه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ستظل ساهرة على حماية المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته من خطر المخدرات.
ودعت الجميع إلى ضرورة التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة عبر هاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141). (النهاية) ح م د / ع ع ح
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