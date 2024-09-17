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الهند: رئيس الوزراء يزور الولايات المتحدة الشهر الجاري للمشاركة في قمة مجموعة (كواد)

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء أن رئيسها ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية قريبا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمشاركة في قمة مجموعة (كواد) خلال الفترة من ال21 إلى 23 من الشهر الجاري.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها أن مودي سيشارك في قمة مجموعة (كواد) التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية (ديلاوير) حيث سيبحث مع المشاركين التقدم الذي أحرزته (كواد) في العام الماضي كما سيضعون اولويات للعام المقبل تهدف الى مساعدة دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ في تحقيق أهدافها وتطلعاتها الإنمائية.
ومن المقرر أن يبحث رئيس وزراء الهند مع الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية رائدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. (النهاية)

ا ت ك / س ع م



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