الهند: رئيس الوزراء يزور الولايات المتحدة الشهر الجاري للمشاركة في قمة مجموعة (كواد)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 17 - 9 (كونا) -- أعلنت الحكومة الهندية اليوم الثلاثاء أن رئيسها ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية قريبا للولايات المتحدة الأمريكية وذلك للمشاركة في قمة مجموعة (كواد) خلال الفترة من ال21 إلى 23 من الشهر الجاري.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان لها أن مودي سيشارك في قمة مجموعة (كواد) التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية (ديلاوير) حيث سيبحث مع المشاركين التقدم الذي أحرزته (كواد) في العام الماضي كما سيضعون اولويات للعام المقبل تهدف الى مساعدة دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ في تحقيق أهدافها وتطلعاتها الإنمائية.
ومن المقرر أن يبحث رئيس وزراء الهند مع الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية رائدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية. (النهاية)
ا ت ك / س ع م
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