إندونيسيا وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 17 - 9 (كونا) -- وقع وزير
التخطيط التنموي الوطني الإندونيسي سوهارسو مونوارفا ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية آنيليز دودز اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن مونوارفا قوله في تصريح صحفي
"نحن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة التي تعد هدفنا الرئيسي تشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك انبعاثات الكربون والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية".
وأشاد بتعاون وزارة التخطيط الإندونيسية ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا في عدة مجالات بما في ذلك التمويل وتمويل مشاريع التنمية.
وكشف عن أن إندونيسيا وبريطانيا ستوقعان مذكرة تفاهم أخرى ستكون سارية المفعول خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تشجيع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال من بريطانيا وإندونيسيا على التعاون في جوانب وقطاعات معينة.
من جهتها اعتبرت دودز في تصريح مماثل أن التعاون هو جهد مشترك بين الحكومتين لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية مسلطة الضوء على الفرص العديدة للتعاون المشترك في تعزيز التنمية البشرية.
وبحث الجانبان فرص التعاون في دعم خطة التنمية الوطنية طويلة الأجل وخطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل في إندونيسيا وفقا لوكالة (أنتارا). (النهاية)
ع ا ب / ر س
MENAFN17092024000071011013ID1108684720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.