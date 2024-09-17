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إندونيسيا وبريطانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 17 - 9 (كونا) -- وقع وزير التخطيط التنموي الوطني الإندونيسي سوهارسو مونوارفا ووزيرة الدولة البريطانية للتنمية آنيليز دودز اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم بشأن التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن مونوارفا قوله في تصريح صحفي "نحن ندرك أن أهداف التنمية المستدامة التي تعد هدفنا الرئيسي تشمل مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك انبعاثات الكربون والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية".
وأشاد بتعاون وزارة التخطيط الإندونيسية ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في بريطانيا في عدة مجالات بما في ذلك التمويل وتمويل مشاريع التنمية.
وكشف عن أن إندونيسيا وبريطانيا ستوقعان مذكرة تفاهم أخرى ستكون سارية المفعول خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تشجيع الجهات الفاعلة في مجال الأعمال من بريطانيا وإندونيسيا على التعاون في جوانب وقطاعات معينة.
من جهتها اعتبرت دودز في تصريح مماثل أن التعاون هو جهد مشترك بين الحكومتين لتحقيق هدف الانبعاثات الصفرية الصافية مسلطة الضوء على الفرص العديدة للتعاون المشترك في تعزيز التنمية البشرية.
وبحث الجانبان فرص التعاون في دعم خطة التنمية الوطنية طويلة الأجل وخطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل في إندونيسيا وفقا لوكالة (أنتارا). (النهاية)

ع ا ب / ر س



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