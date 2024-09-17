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البيت الابيض يؤكد رفضه اتهامات ترامب للرئيس بايدن ونائبته بالتسبب بمحاولة اغتياله

9/17/2024 3:17:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 17 – 9 (كونا) -– أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء رفضه القاطع للاتهامات التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب بأن خطاب الرئيس جو بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس تسبب في محاول الاغتيال الفاشلة التي استهدفته في فلوريدا الأحد الماضي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جان بيير ردا على سؤال في الإيجاز الصحفي اليومي إن "الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس دائما ينددون في خطاباتهم بجميع أنواع العنف وخصوصا العنف السياسي الذي يجب ألا يكون له مكان في بلدنا".
وأضافت "نحن لم نشجع على العنف بأي طريقة ونؤمن بالحوار والنقاشات بين الطرفين" مشيرة إلى المناظرة الأخيرة التي أجريت بين ترامب وهاريس الأسبوع الماضي.
وأكدت ضرورة خفض "حدة" الخطاب الذي يؤدي إلى العنف ونبذ جميع اشكاله للمحافظة على "روح الديمقراطية الأمريكية".
ودعت الرئيس السابق ترامب إلى البعد عن خطابه "التحريضي الذي يقسم بلدنا" مشيرة إلى تصريحات الرئيس بايدن بشأن ما "يمثله ترامب من خطر على الديمقراطية".
وكان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قد حمل "خطاب" الرئيس جو بايدن ونائبته المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس مسؤولية ما يبدو أنها محاولة اغتيال تعرض لها خلال تواجده بملعبه للغولف في مدينة (بالم بيتش) بولاية فلوريدا.
وقال ترامب في حوار مع قناة (فوكس) الأمريكية أمس الإثنين إن المتهم بإطلاق النار "كان مؤمنا بخطاب بايدن وهاريس وتصرف بناء على ذلك". (النهاية)

ا م م / ف ا س


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