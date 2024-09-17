الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الايام المقبلة صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الجمعة

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الأحد

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



