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وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة

9/17/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز الذي يزور المملكة حالياً.
واستعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، والفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات البريطانية في القطاعين، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر .
كما استعرض اللقاء تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا في قطاعي الصناعة والتعدين، وتشجيع المستثمرين البريطانيين على استغلال الفرص النوعية الواعدة، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، في مناخ استثماري محفّز، ومقومات ومزايا تنافسية عالية، منها توافر الموارد الطبيعية الغنية، والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة. وناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة، وفرص توسيعه في المستقبل، لا سيما مع تزايد أهمية المعادن الحرجة في العالم، بالنسبة لتحول الطاقة والعديد من الصناعات المتقدمة، مثل: الطيران، السيارات الكهربائية، والصناعات الطبية .

MENAFN17092024000089011017ID1108684688

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