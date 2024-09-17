أمر ملكي بترقية 233 عضوا في سلك أعضاء النيابة القضائي

(MENAFN
- Al Watan)
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 233 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأعرب النائب العام الشيخ سعود المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
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