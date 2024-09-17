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أمر ملكي بترقية 233 عضوا في سلك أعضاء النيابة القضائي

9/17/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية 233 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وأعرب النائب العام الشيخ سعود المعجب، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.

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