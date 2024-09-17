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إمكانية تجديد الجواز إلكترونيا بعد مضي 6 أشهر على صلاحية الجواز الحالي

9/17/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بعد مضي (6) أشهر على صلاحية الجواز الحالي عند البدء في تنفيذ العملية، داعيةً إلى التقيد بمتطلبات واشتراطات تجديد الجواز السعودي للمواطنين وأفراد أسرهم.
وأكدت الجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرةً إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر، والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة. ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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