إمكانية تجديد الجواز إلكترونيا بعد مضي 6 أشهر على صلاحية الجواز الحالي

(MENAFN
- Al Watan)
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن للمواطنين تجديد جوازات سفرهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر"، بعد مضي (6) أشهر على صلاحية الجواز الحالي عند البدء في تنفيذ العملية، داعيةً إلى التقيد بمتطلبات واشتراطات تجديد الجواز السعودي للمواطنين وأفراد أسرهم.
وأكدت الجوازات إمكانية استخدام جواز السفر قبل انتهاء صلاحيته بـ (3) أشهر للدول العربية و(6) أشهر لبقية الدول، مشيرةً إلى أن بطاقة سجل الأسرة لا تُعد وثيقة سفر، والهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة. ونوهت بأهمية حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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