ولي العهد يلقي غدا الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى

(MENAFN
- Al Watan)
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يلقي وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، غدا الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وسيتشرف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته التاسعة بأداء القسم أمام ولي العهد.
وأعرب آل الشيخ في تصريح صحفي، عن تشرف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.
كما نوه رئيس الشورى بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من نجاحات وإنجازات على المستويات كافة، ونهضة تنموية مستدامة وفق إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله خلال مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته وما يصدر عنه من قرارات، حيث بلغت قرارات المجلس خلال سنوات الدورة الثامنة الأربع الماضية (1510) قرارات على مدار (191) جلسة عادية، فيما عقد المجلس خلال السنة الرابعة منها (44) جلسة أثمرت عن (493) قراراً.
MENAFN17092024000089011017ID1108684684
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.