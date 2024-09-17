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ولي العهد يلقي غدا الخطاب السنوي لافتتاح أعمال مجلس الشورى

9/17/2024 3:16:09 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يلقي وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الأربعاء، غدا الأربعاء، الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
وسيتشرف رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته التاسعة بأداء القسم أمام ولي العهد.
وأعرب آل الشيخ في تصريح صحفي، عن تشرف المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي سيلقيه نيابة عنه ولي العهد، ويتضمن سياسة المملكة العربية السعودية الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية بحسب ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس.
كما نوه رئيس الشورى بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، من نجاحات وإنجازات على المستويات كافة، ونهضة تنموية مستدامة وفق إطار رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ المجلس يستنير بمضامين الخطاب الكريم كل عام في أعماله خلال مناقشة ودراسة جميع الموضوعات التي تندرج تحت صلاحياته واختصاصاته وما يصدر عنه من قرارات، حيث بلغت قرارات المجلس خلال سنوات الدورة الثامنة الأربع الماضية (1510) قرارات على مدار (191) جلسة عادية، فيما عقد المجلس خلال السنة الرابعة منها (44) جلسة أثمرت عن (493) قراراً.

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