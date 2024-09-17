أيام فلسطين السينمائية بنسخة عاشرة استثنائية

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ تنطلق أيام فلسطين السينمائية بنسخة ٍعاشرة استثنائية لهذا العام2024بتنظيم من مؤسسة لاب فلسطين، بالرغم من الظروف التي نعيشها في فلسطين وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال علينا في قطاع غزة منذ قرابة العام.

و أوقفت فيلم لاب العمل على نسخة المهرجان العاشرة في أكتوبر الماضي مع بدء العدوان على غزة، وفي ظل جرائم الحرب وادعاءات الاحتلال ورواياته، وبالدعم الصادق مع الشركاء والأصدقاء نظمنا 171 عرضاً لأفلام من فلسطين وعن فلسطين في 41 دولة في 2 نوفمبر2023 في ذكرى وعد بلفور.

وفي ظل استمرار الإبادة وشعورنا المتعاظم بالعجز، جددنا في فيلم لاب فلسطين التزامنا بنشر السردية الفلسطينية، لذلك نطلق النسخة العاشرة من أيام فلسطين السينمائية في الثامن عشر من أيلول وحتى الرابع والعشرين منه لهذا العام، بنسخةٍ استثنائية: ستقتصر على عروض لأفلام من فلسطين ولبنان، واليمن والسودان، وتتنوع ما بين8 أفلام وثائقية و 3أفلام روائية و 14فيلم قصير مقسمة على ثلاث مجموعات للعرض ، وستعرض الأفلام في القدس العاصمة، رام الله، بيت لحم، الخليل، حيفا، وشفا عمرو.

كما تم إلغاء جميع أقسام المهرجان التي لطالما كانت جزءاً منه في النسخ السابقة، فقد أُلغي ملتقى صناع السينما، وبرنامج الجيل القادم، والحواريات والبرامج الموازية، ومسابقة طائر الشمس الفلسطيني، بالإضافة الى إلغاء مراسم الافتتاح والختام وعليه فقد أُلغيت الدعوات الرسمية للمؤسسات والشخصيات العامة.

تفتتح أيام فلسطين السينمائية عروضها بشهادة حب حية لغزة وبحرها وحكاياته وأساطيره وشخوصه، حيث يعرض فيلم السبع موجات للمخرجة الفلسطينية أسماء بسيسو، والذي يتبع خطين لرحلة بطلة التجديف بيسان التي تسعى نحو تحقيق حلمها، وقصة "البوغي" وهو صياد ومنقذ بحري عاش حياته في بحر غزة، ينطلق فيلم "سبع موجات" في دقائقه الأولى من أسطورة من الموروث الشعبي في غزة وسرعان ما تتحول إلى نسخة معاصرة من حكاية بحر محاصر ضمن مزيج مفعم بالحياة والأمل.



