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أسهم «آبل» تخسر 94 مليار دولار في يوم واحد.. وارتداد قوي لأسهم «انتل»

9/17/2024 3:15:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على تباين في جلسة الاثنين مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي بشأن خفض الفائدة غداً، ما أدى إلى ضغوط على أسهم التكنولوجيا.


تراجع سهم آبل بنسبة 2.8% في جلسة الاثنين مسجلاً أكبر خسارة يومية في 5 أسابيع لتفقد الشركة 94 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم وحد، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).


وجاءت هذه الخسائر نتيجة مخاوف ضعف الطلب على الإصدار الأخير من أجهزتها بعد أن قال محلل في TF International إن مبيعات مبيعات أجهزة ((أيفون 16)) انخفضت بنحو 13% في عطلة نهاية الأسبوع الأول من طرحها، مقارنة بما حققته إصدارات ((أيفون 15)) قبل عام.


قفز سهم ((أنتل)) بأكثر من 6% محققاً أعلى مكاسب يومية منذ بداية الشهر الحالي بعد أن أظهر تقرير أنها مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 3.5 مليارات دولار في شكل منح فيدرالية لتصنيع أشباه الموصلات لوزارة الدفاع الأمريكية.- وكالات

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