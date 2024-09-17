بورصة عمان تغلق على انخفاض
التاريخ
9/17/2024 3:15:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 2401 نقطة.
وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، بعد عقد 2126 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة اخرى.
(بترا)
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