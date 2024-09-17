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بورصة عمان تغلق على انخفاض

9/17/2024 3:15:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 2401 نقطة.


وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، بعد عقد 2126 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة اخرى.
(بترا)

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