بحث تسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول في الأسواق الحرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال المهندس خالد الحنيفات اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للأسواق الحرة المهندس هيثم المجالي، سبل تسويق واعتماد المنتج المحلي من زيت الزيتون، والمنتجات الغذائية الزراعية والريفية.
وقال الحنيفات، إن هذا التعاون عبر منافذ البيع المنتشرة لتسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول التي تخضع لأعلى معايير الجودة، وتطبيق المعايير الأردنية والعالمية، يسهم في دعم الأسر المنتجة في المحافظات والأطراف.
وأضاف، إن الوزارة مستمرة بجهودها لدعم تسويق الصناعات الزراعية الريفية باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي، ولإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل للأسر المنتجة، مشيرا إلى المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في الدوار السابع بعمان الذي يخدم الجمعيات والأسر المنتجة، إلى جانب المعرض الدائم للمنتجات الريفية في إربد.
من جانبه، أكد المجالي أهمية هذه الشراكة التي تخدم الصناعات المحلية والمنتجات المحلية من زيت الزيتون وتمور المجهول والمنتجات الريفية، ضمن فرص تسويقية تعود بالنفع على المجتمع، ما يحفز الاقتصاد الريفي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويطور سبل تسويق المنتج المحلي خارجياً، ما يسهم في زيادة الصادرات.
واستعرض المجالي فرص التعاون ضمن برنامج تسويق المنتجات المحلية والتعاون المستقبلي.
يُشار إلى أنه تم التنسيق للتحرك نحو تفاهم تقوم الوزارة من خلاله بمراقبة المنتجات المعدة للتسويق في الأسواق الحرة. -(بترا)
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