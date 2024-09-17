بحث تسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول في الأسواق الحرة



وقال الحنيفات، إن هذا التعاون عبر منافذ البيع المنتشرة لتسويق المنتجات الريفية وزيت الزيتون وتمور المجهول التي تخضع لأعلى معايير الجودة، وتطبيق المعايير الأردنية والعالمية، يسهم في دعم الأسر المنتجة في المحافظات والأطراف.



وأضاف، إن الوزارة مستمرة بجهودها لدعم تسويق الصناعات الزراعية الريفية باعتبارها ركيزة للأمن الغذائي، ولإيجاد فرص العمل وتوليد الدخل للأسر المنتجة، مشيرا إلى المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في الدوار السابع بعمان الذي يخدم الجمعيات والأسر المنتجة، إلى جانب المعرض الدائم للمنتجات الريفية في إربد.



من جانبه، أكد المجالي أهمية هذه الشراكة التي تخدم الصناعات المحلية والمنتجات المحلية من زيت الزيتون وتمور المجهول والمنتجات الريفية، ضمن فرص تسويقية تعود بالنفع على المجتمع، ما يحفز الاقتصاد الريفي، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويطور سبل تسويق المنتج المحلي خارجياً، ما يسهم في زيادة الصادرات.



واستعرض المجالي فرص التعاون ضمن برنامج تسويق المنتجات المحلية والتعاون المستقبلي.



يُشار إلى أنه تم التنسيق للتحرك نحو تفاهم تقوم الوزارة من خلاله بمراقبة المنتجات المعدة للتسويق في الأسواق الحرة. -(بترا)