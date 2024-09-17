مذكرة تفاهم بين الأهلي الأردني و العلوم التطبيقية الخاصة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بهدف وضع إطار تعاون مشترك في عدة مجالات رئيسية، أبرم البنك الأهلي الأردني وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة
مذكرة تفاهم وقّعها بالنيابة عن البنك الرئيس التنفيذي/ المدير العام
الدكتور أحمد الحسين، وعن الجامعة رئيستها الأستاذة الدكتورة سميحة الجراح.
وتركز
الاتفاقية على تسهيل مشاريع التكنولوجيا المالية المشتركة والمبادرات البحثية لدفع
الابتكار في القطاع المصرفي، وتنظيم برامج التدريب الداخلي والندوات والجلسات
لتبادل المعرفة بين طلبة الجامعة وفريق عمل البنك، بالإضافة إلى دعم المشاريع
والمبادرات التعليمية التي تقودها الجامعة.
ووفقًا
لهذه الشراكة، سيعمل البنك الأهلي الأردني وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة معًا
لتعزيز مهارات الطلبة العملية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تعريفهم بالعمليات
المصرفية الفعلية وابتكارات التكنولوجيا المالية. وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى
ترسيخ الابتكار في القطاع المالي من خلال مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ومواكبة
النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية العالمي.
يسعى
البنك الأهلي الأردني كذلك إلى سد الفجوة بين التعلّم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا
المالية من خلال جعل البرامج الأكاديمية عمليةً ومتعلقةً بسوق العمل ومواكِبةً
لمتطلباته المتغيرة باستمرار. وتهدف هذه المبادرة إلى تخريج طلبة يتمتعون
بالمعرفة، ومُطّلعين
على أحدث الاتجاهات والتقنيات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، ومؤهلين لدخول سوق
العمل والتفوق فيه، مما يسهم في دعم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
وإلى
جانب ذلك، سيشمل التعاون مشاركة "كوْن Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني
والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، في الفعاليات التي
ستستضيفها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة؛ حيث سيتعرّف الطلبة على هذا التطبيق
الذي يُمكّنهم من إجراء معاملات مالية بأعلى معايير الراحة والأمان والتقدم التقني
وبكل سهولة ويسر، مما سيشكّل خطوة كبيرة نحو تشكيل مستقبل المعاملات غير النقدية، لا
سيما أنّه يحظى بشهرة واسعة بين الطلبة في مختلف الجامعات.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور أحمد الحسين:
"تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية دورًا مهمًا في سد الفجوة بين الأوساط
الأكاديمية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال مواءمة جهودنا مع جامعة العلوم التطبيقية
الخاصة، وهي جامعة أردنية مرموقة تشتهر بأساليب التدريس
التطبيقية والتركيز القوي على التدريب الأكاديمي والعملي، نعمل على تعزيز تعليم
طلبتنا وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الحقيقية. معًا، نقود أسلوبًا جديدًا للتعاون،
مما يضمن امتلاك قادة المستقبل المعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لتلبية
متطلبات سوق العمل والازدهار في الاقتصاد الرقمي سريع التغير اليوم، بما يتماشى مع
رؤيتنا للرفاه المشترك".
وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة الجراح: "تُعتبر
شراكتنا مع البنك الأهلي الأردني خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهدافنا
الأكاديمية والمهنية. من خلال التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة، نهدف إلى توفير
بيئة تعليمية متكاملة تدمج بين النظرية والتطبيق، مما يعزز مهارات طلبتنا ويجهزهم
لسوق العمل. نلتزم بتعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي لدفع النمو في القطاع المالي
والتكنولوجي".
يحرص البنك الأهلي الأردني على توسيع شراكاته مع
الجامعات المحلية، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المهم للتعاون بين القطاعين الخاص
والأكاديمي في دفع الابتكار والتوظيف. وقد عقد البنك شراكات مع الجامعة الألمانية
الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة
الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة البترا، وجامعة اليرموك، وجامعة عمان الأهلية، مما
يعكس التزامه في تعزيز الفرص التعليمية للشباب وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للمجتمع
بشكل عام.
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