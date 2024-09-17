مذكرة تفاهم بين الأهلي الأردني و العلوم التطبيقية الخاصة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات

وتركز الاتفاقية على تسهيل التكنولوجيا المالية المشتركة والمبادرات البحثية لدفع الابتكار في القطاع المصرفي، وتنظيم برامج التدريب الداخلي والندوات والجلسات لتبادل المعرفة بين طلبة الجامعة وفريق عمل البنك، بالإضافة إلى دعم المشاريع والمبادرات التعليمية التي تقودها الجامعة.



ووفقًا لهذه الشراكة، سيعمل البنك الأهلي الأردني وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة معًا لتعزيز مهارات الطلبة العملية وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تعريفهم بالعمليات المصرفية الفعلية وابتكارات التكنولوجيا المالية. وتهدف مذكرة التفاهم أيضًا إلى ترسيخ الابتكار في القطاع المالي من خلال مشاريع البحث والتطوير المشتركة، ومواكبة النمو السريع لقطاع التكنولوجيا المالية العالمي.



يسعى البنك الأهلي الأردني كذلك إلى سد الفجوة بين التعلّم الأكاديمي وقطاع التكنولوجيا المالية من خلال جعل البرامج الأكاديمية عمليةً ومتعلقةً بسوق العمل ومواكِبةً لمتطلباته المتغيرة باستمرار. وتهدف هذه المبادرة إلى تخريج طلبة يتمتعون بالمعرفة، ومُطّلعين على أحدث الاتجاهات والتقنيات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، ومؤهلين لدخول سوق العمل والتفوق فيه، مما يسهم في دعم المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.



وإلى جانب ذلك، سيشمل التعاون مشاركة "كوْن Qawn"؛ التطبيق التابع للبنك الأهلي الأردني والأول في المملكة للخدمات المالية بطابع اجتماعي بعدد مستخدمين يتجاوز 150 ألفا، في الفعاليات التي ستستضيفها جامعة العلوم التطبيقية الخاصة؛ حيث سيتعرّف الطلبة على هذا التطبيق الذي يُمكّنهم من إجراء معاملات مالية بأعلى معايير الراحة والأمان والتقدم التقني وبكل سهولة ويسر، مما سيشكّل خطوة كبيرة نحو تشكيل مستقبل المعاملات غير النقدية، لا سيما أنّه يحظى بشهرة واسعة بين الطلبة في مختلف الجامعات.



وتعليقًا على هذه الشراكة، قال الدكتور أحمد الحسين: "تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية دورًا مهمًا في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال مواءمة جهودنا مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وهي جامعة أردنية مرموقة تشتهر بأساليب التدريس التطبيقية والتركيز القوي على التدريب الأكاديمي والعملي، نعمل على تعزيز تعليم طلبتنا وتطوير حلول مبتكرة للتحديات الحقيقية. معًا، نقود أسلوبًا جديدًا للتعاون، مما يضمن امتلاك قادة المستقبل المعرفة والمهارات والخبرة العملية اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل والازدهار في الاقتصاد الرقمي سريع التغير اليوم، بما يتماشى مع رؤيتنا للرفاه المشترك".



وبدورها، قالت الأستاذة الدكتورة الجراح: "تُعتبر شراكتنا مع البنك الأهلي الأردني خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهدافنا الأكاديمية والمهنية. من خلال التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة، نهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تدمج بين النظرية والتطبيق، مما يعزز مهارات طلبتنا ويجهزهم لسوق العمل. نلتزم بتعزيز الابتكار والتفوق الأكاديمي لدفع النمو في القطاع المالي والتكنولوجي".



يحرص البنك الأهلي الأردني على توسيع شراكاته مع الجامعات المحلية، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المهم للتعاون بين القطاعين الخاص والأكاديمي في دفع الابتكار والتوظيف. وقد عقد البنك شراكات مع الجامعة الألمانية الأردنية، وجامعة الحسين التقنية، والجامعة الهاشمية، والجامعة الأردنية، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وجامعة البترا، وجامعة اليرموك، وجامعة عمان الأهلية، مما يعكس التزامه في تعزيز الفرص التعليمية للشباب وتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للمجتمع بشكل عام.



