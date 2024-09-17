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5.328 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال 7 أشهر

9/17/2024 3:15:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصلت الإيرادات المحلية خلال 7 أشهر إلى 5.328 مليار دينار، بارتفاع 58 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 91.1 بالمئة، وفق نشرة وزارة المالية الشهرية.


وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال 7 أشهر من العام الحالي نحو 6.394 مليار دينار مقابل ما قيمته 6.153 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات حوالي 1.024 مليار دينار.

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