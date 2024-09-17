5.328 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصلت الإيرادات المحلية خلال 7 أشهر إلى 5.328 مليار دينار، بارتفاع 58 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 91.1 بالمئة، وفق نشرة وزارة المالية الشهرية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال 7 أشهر من العام الحالي نحو 6.394 مليار دينار مقابل ما قيمته 6.153 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات حوالي 1.024 مليار دينار.
MENAFN17092024000072011014ID1108684626
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.