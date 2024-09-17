حقيقة تصريحات أبو تريكة النارية ضد كريستيانو رونالدو



وتغيَّب رونالدو عن مواجهة النصر والشرطة العراقي أمس الاثنين في بغداد، والتي حسمها التعادل بهدف لمثله، ليثير جدلًا لم ينته حتى الآن بعد أن كانت كل الأوساط الكروية في العراق تنتظر حلول أسطورة الكرة العالمية للمرة الأولى في البلاد، فيما شهدت عملية اقتناء تذاكر حضور المباراة إقبالًا قياسيًّا.



وفيما أشار النصر السعودي رسميًّا إلى أن غياب قائده عن المباراة كان لدواع صحية، تداولت منصات التواصل أسبابًا أخرى لامتناع رونالدو في آخر لحظة عن السفر إلى بغداد.



وزعمت بعض الحسابات على منصات التواصل أن النجم المصري محمد أبو تريكة شنّ هجومًا ناريًّا على رونالدو بعد عدم سفره إلى العراق لخوض مباراة الشرطة والنصر.

ونسبت المصادر ذاتها لأبو تريكة، المحلل الفني على قنوات beIN SPORTS حاليًّا، قوله: "العراق لا يحتاج إلى رونالدو، أو إلى أيّ شخصية مشهورة أخرى، فهو بلد أعظم الحضارات وهو بطل كأس آسيا ولديه تاريخ مشرف في كرة القدم".



ووفقًا لِما تم تداوله على منصة "إكس"، زعمت بعض الحسابات أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قال: "لو كان العراق بلدًا أوروبيًّا، هل سيتخذ رونالدو القرار نفسه؟! العراق لا يحتاج إلى أحد، فهو ينهض بأبنائه، لذلك عليكم أن تفتخروا ببلدكم العريق".



وبالتثبت من حقيقة تصريحات محمد أبو تريكة تبيَّن أنها مجرد فبركة لا أساس لها في الواقع.



ولم تكن التصريحات المنسوبة لأبو تريكة حقيقية، إذ لم يصرح بها البتة، بل نُشِرَت من خلال بعض الصفحات والحسابات غير الموثقة، ونسبتها إلى محلل قنوات beIN SPORTS مستغلة شهرته وشعبيته لدى الجماهير العراقية والعربية.



ويشار إلى أن غياب رونالدو المفاجئ عن الحضور مع النصر لبغداد شكل صدمة للجماهير العراقية وخصوصًا مشجعي فريق الشرطة بعد أن كانت تمنّي النفس بمشاهدة النجم البرتغالي يخوض أول مباراة في بغداد.