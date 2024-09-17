حقيقة تصريحات أبو تريكة النارية ضد كريستيانو رونالدو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تزال ردود الأفعال متواصلة في الأوساط الكروية العراقية والآسيوية بعد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه النصر السعودي ضد الشرطة العراقي في افتتاح مشوار الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024 - 2025.
وتغيَّب رونالدو عن مواجهة النصر والشرطة العراقي أمس الاثنين في بغداد، والتي حسمها التعادل بهدف لمثله، ليثير جدلًا لم ينته حتى الآن بعد أن كانت كل الأوساط الكروية في العراق تنتظر حلول أسطورة الكرة العالمية للمرة الأولى في البلاد، فيما شهدت عملية اقتناء تذاكر حضور المباراة إقبالًا قياسيًّا.
وفيما أشار النصر السعودي رسميًّا إلى أن غياب قائده عن المباراة كان لدواع صحية، تداولت منصات التواصل أسبابًا أخرى لامتناع رونالدو في آخر لحظة عن السفر إلى بغداد.
وزعمت بعض الحسابات على منصات التواصل أن النجم المصري محمد أبو تريكة شنّ هجومًا ناريًّا على رونالدو بعد عدم سفره إلى العراق لخوض مباراة الشرطة والنصر.
ونسبت المصادر ذاتها لأبو تريكة، المحلل الفني على قنوات beIN SPORTS حاليًّا، قوله: "العراق لا يحتاج إلى رونالدو، أو إلى أيّ شخصية مشهورة أخرى، فهو بلد أعظم الحضارات وهو بطل كأس آسيا ولديه تاريخ مشرف في كرة القدم".
ووفقًا لِما تم تداوله على منصة "إكس"، زعمت بعض الحسابات أن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قال: "لو كان العراق بلدًا أوروبيًّا، هل سيتخذ رونالدو القرار نفسه؟! العراق لا يحتاج إلى أحد، فهو ينهض بأبنائه، لذلك عليكم أن تفتخروا ببلدكم العريق".
وبالتثبت من حقيقة تصريحات محمد أبو تريكة تبيَّن أنها مجرد فبركة لا أساس لها في الواقع.
ولم تكن التصريحات المنسوبة لأبو تريكة حقيقية، إذ لم يصرح بها البتة، بل نُشِرَت من خلال بعض الصفحات والحسابات غير الموثقة، ونسبتها إلى محلل قنوات beIN SPORTS مستغلة شهرته وشعبيته لدى الجماهير العراقية والعربية.
ويشار إلى أن غياب رونالدو المفاجئ عن الحضور مع النصر لبغداد شكل صدمة للجماهير العراقية وخصوصًا مشجعي فريق الشرطة بعد أن كانت تمنّي النفس بمشاهدة النجم البرتغالي يخوض أول مباراة في بغداد.
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