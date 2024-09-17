مدرب ليفربول عن ميلان: نحترمه لكن لا نهابه



وبدت العملية الانتقالية من حقبة يورغن كلوب سلسة؛ إذ بدأ ليفربول الموسم بثلاثة انتصارات متتالية في دون تلقي أي أهداف، لكنه خسر بصورة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي.



ويستهل ليفربول مساعيه للفوز باللقب للمرة السابعة أمام ميلان الذي توج بطلا سبع مرات.



ولم يقدم الفريق الإيطالي أفضل مستوياته هذا الموسم، وحصد خمس نقاط فقط من أربع مباريات، لكن فريق المدرب باولو فونسيكا لا يؤمن جانبه.



وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية المواجهة التي تقام اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي مدرب يهاب مواجهة فريق آخر، لكننا نكن احتراما كبيرا لميلان".



وأضاف: "يتمتع ميلان بقدرات كبيرة، لا نخشى مواجهته، لكننا نحترم كل لاعبيه. أظهروا أنهم في حالة جيدة، بانتصار جيد جدا بنتيجة 4-صفر على فينيتسيا في الدوري الإيطالي".



وقال المدرب إن الوافد الجديد فيدريكو كييزا لن يلعب أساسيا على الأرجح أمام ميلان، مثنيا على اللاعب البالغ عمره 26 عاما.



ولم يلعب كييزا مع ليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من العملاق الإيطالي هذا الصيف.



وقال المدرب الهولندي: "لماذا تعاقدنا معه... أستقدم لاعبين جيدين، وأعتقد أن ذلك ينطبق عليه. يجمع بين المستوى الجيد ومعدل العمل وثقافة هذا النادي، هذا الفريق، إضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز".



واختتم: "تدرب معنا ومن المبكر جدا أن يخوض مباراة كاملة، لكن آمل أن يلعب بعض الدقائق في المباريات المقبلة".