مدرب ليفربول عن ميلان: نحترمه لكن لا نهابه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال آرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي إن فريقه يكن احتراما كبيرا لميلان الإيطالي، لكنه لا يهابه قبل المواجهة التي تجمعهما في مستهل مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ملعب سان سيرو.
وبدت العملية الانتقالية من حقبة يورغن كلوب سلسة؛ إذ بدأ ليفربول الموسم بثلاثة انتصارات متتالية في الدوري دون تلقي أي أهداف، لكنه خسر بصورة مفاجئة 1-صفر أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي.
ويستهل ليفربول مساعيه للفوز باللقب للمرة السابعة أمام ميلان الذي توج بطلا سبع مرات.
ولم يقدم الفريق الإيطالي أفضل مستوياته هذا الموسم، وحصد خمس نقاط فقط من أربع مباريات، لكن فريق المدرب باولو فونسيكا لا يؤمن جانبه.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية المواجهة التي تقام اليوم الثلاثاء: "لا أعتقد أن أي مدرب يهاب مواجهة فريق آخر، لكننا نكن احتراما كبيرا لميلان".
وأضاف: "يتمتع ميلان بقدرات كبيرة، لا نخشى مواجهته، لكننا نحترم كل لاعبيه. أظهروا أنهم في حالة جيدة، بانتصار جيد جدا بنتيجة 4-صفر على فينيتسيا في الدوري الإيطالي".
وقال المدرب إن الوافد الجديد فيدريكو كييزا لن يلعب أساسيا على الأرجح أمام ميلان، مثنيا على اللاعب البالغ عمره 26 عاما.
ولم يلعب كييزا مع ليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه قادما من العملاق الإيطالي هذا الصيف.
وقال المدرب الهولندي: "لماذا تعاقدنا معه... أستقدم لاعبين جيدين، وأعتقد أن ذلك ينطبق عليه. يجمع بين المستوى الجيد ومعدل العمل وثقافة هذا النادي، هذا الفريق، إضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز".
واختتم: "تدرب معنا ومن المبكر جدا أن يخوض مباراة كاملة، لكن آمل أن يلعب بعض الدقائق في المباريات المقبلة".
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