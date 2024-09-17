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طبيب ينصح بخلط عشبتين لعلاج الأمراض

9/17/2024 3:14:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمنع القرفة الالتهابات وتدعم الجسم بالألياف الغذائية والحديد وعموما فوائدها كثيرة. أما الهندباء البرية فتعمل على تعزيز وظائف الجهاز الهضمي.
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن القرفة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ومقدمة داء السكري، لأنها تخفض مستوى الغلوكوز في الدم.

وبالإضافة إلى ذلك أثبت العلماء أن للقرفة خصائص مضادة للأكسدة، وتبطئ الشيخوخة وتمنع حدوث طفرات في الخلايا. كما أن رائحتها اللطيفة تمنحها خصائص مضادة للاكتئاب والقلق.

ووفقا له، عند إضافة القرفة إلى الهندباء البرية فسوف تتضاعف فوائدها لأن الهندباء البرية تحتوي على نسبة عالية من الإنولين الذي هو بريبايوتيك يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية ويحسن عملية الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك يؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء، ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز منظومة المناعة.RT

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