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محكمة سورية تصدر حكماً بالسجن 5 سنوات بحق نضال الأحمدية

9/17/2024 3:14:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، بتهمة النيل من هيبة "الدولة السورية" والتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن الحكم أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين ليرة سورية على الأحمدية. بالإضافة إلى السجن والغرامة، جاء الحكم وفقاً لأحكام القانون السوري المتعلقة بجرائم المعلوماتية، بحسب "ميلودي إف إم".


وتشير وثائق المحكمة إلى أن الأحمدية قد اتُهمت بنشر محتوى يسيء إلى الدولة السورية عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مما اعتبرته المحكمة جريمة تمس هيبة الدولة ومكانتها.


وتضمن القرار مواد إدانة تتعلق بالتحريض والتشهير، حيث اعتبرت المحكمة أن التصرفات التي قامت بها الأحمدية تندرج تحت إطار الأعمال التي تهدد السلم والأمن المجتمعي.


يذكر أن الحكم قد صدر غيابياً نظراً لعدم وجود الأحمدية في البلاد أثناء المحاكمة. وقد أوضحت المحكمة في قرارها أن الحكم قابل للاستئناف أو الاعتراض في حال تسليم المتهمة نفسها للحكومة السورية.

ومن حين إلى آخر تشعل الأحمدية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة للاجئين السوريين في لبنان أو للسوريين بشكل عام.

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