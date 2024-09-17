محكمة سورية تصدر حكماً بالسجن 5 سنوات بحق نضال الأحمدية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت محكمة الجنايات الأولى في دمشق حكماً غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية، بتهمة النيل من هيبة "الدولة السورية" والتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن الحكم أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين ليرة سورية على الأحمدية. بالإضافة إلى السجن والغرامة، جاء الحكم وفقاً لأحكام القانون السوري المتعلقة بجرائم المعلوماتية، بحسب "ميلودي إف إم".
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الأحمدية قد اتُهمت بنشر محتوى يسيء إلى الدولة السورية عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، مما اعتبرته المحكمة جريمة تمس هيبة الدولة ومكانتها.
وتضمن القرار مواد إدانة تتعلق بالتحريض والتشهير، حيث اعتبرت المحكمة أن التصرفات التي قامت بها الأحمدية تندرج تحت إطار الأعمال التي تهدد السلم والأمن المجتمعي.
يذكر أن الحكم قد صدر غيابياً نظراً لعدم وجود الأحمدية في البلاد أثناء المحاكمة. وقد أوضحت المحكمة في قرارها أن الحكم قابل للاستئناف أو الاعتراض في حال تسليم المتهمة نفسها للحكومة السورية.
ومن حين إلى آخر تشعل الأحمدية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الإساءة للاجئين السوريين في لبنان أو للسوريين بشكل عام.
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