Tuesday, 17 September 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طباخ إيطالي يبتكر بيتزا بالبطيخ ويثير غضب مواطنيه

9/17/2024 3:14:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لطالما اعتبر الإيطاليون أن وضع الأناناس على البيتزا جريمة ضد الطعام. والآن يواجه المتشددون صدمة أخرى، فقد أخذ صانع البيتزا الأكثر شهرة في البلاد مزاج الطهي إلى أقصى حد، بعد أن أضاف إليه البطيخ. اعتاد جينو سوربيلو، الذي يرأس سلسلة عالمية من مطاعم البيتزا، إثارة الجدل في نابولي، موطنه وقلب البيتزا، فقد أثارت ((البيتزا الأناناس المكرمل)) التي كشف عنها في مطعمه النابولي الرائد في ديسمبر غضباً على الإنترنت.

وكانت ((بيتزا الموز)) التي ابتكرها بعد شهرين من ذلك صادمة بالقدر ذاته للمدرسة القديمة. لكن البطيخ، على قاعدة من جبن بروفولا الأبيض، يبدو أكثر استفزازاً، ربما بسبب استخدامه للأحمر والأبيض، وهما لونان في العلم الإيطالي.


قال سوربيلو، الأسبوع الماضي وهو يحمل عينة خارج مطعمه الشهير في شارع فيا دي تريبيونالي، شارع البيتزا الصاخب البارز في المدينة، ((إنها لذيذة وطازجة وصحية)).

ولكن السؤال هو: هل سيتناولها الإيطاليون عندما يتم طرحها على قائمة الطعام الأسبوع المقبل بسعر 9 يورو (7.60 جنيهات إسترلينية) للطبق؟


لم يستسلم ألبرتو كانجيالوسي (35 عاماً) وهو جالس على طاولة في المطعم، للإغراء، قائلاً إنها تبدو ((مثل الكابوس)). في غضون ذلك، لا يبدو أن عرض الأناناس له الكثير من المتابعين حتى بين الزوّار الأجانب. يقول دومينيك (57 عاماً) من مرسيليا، ((لا أريد تجربة ذلك، أعتقد أن علينا التوقف، وعدم صنع البيتزا بأشياء مثل نوتيلا)).


لم يجرب سوربيلو هذه الوصفة بعد، إلا أن المتمسكين بالتقاليد النابولية غاضبون من ابتكاراته ((يجب إزالة الفاكهة من البيتزا))، هذا ما قاله ماسيمو دي بورزيو، نائب رئيس جمعية ((البيتزا النابولية الحقيقية)). ويقول إن مطاعم سوربيلو هي أماكن ((للشباب وكبار الشخصيات الذين يريدون التقاط صور سيلفي))، مضيفاً: ((إذا تمكن من بيع بيتزا البطيخ، فسأرفع له قبعتي، لكنه منتج مختلف، لا ينبغي الخلط بينه وبين البيتزا)).


وكان أنطونيو بيس، رئيس الجمعية نفسها، حازماً بالقدر ذاته، ((لا يوضع الأناناس والبطيخ على البيتزا التقليدية، هل تضع الأناناس في المعكرونة الفورنو أم في النيوكي آلا سورينتينا؟)) الكثيرون يتهمون سوربيلو بإثارة الجدل، لكسب الشهرة، ما أضر بتقاليد البيتزا النابولية. ويصف سوربيلو، البالغ من العمر (50 عاماً)، وهو شخصية تلفزيونية معروفة بابتسامة باهرة، نفسه بأنه متمرد ولديه دعوة للتحرر من التقاليد. وكالات

اقرأ أيضاً:

كيف تتناول ما تحب من البيتزا والباستا دون زيادة وزنك؟

5 أخطاء تجنبيها لصنع بيتزا مثالية

MENAFN17092024000072011014ID1108684617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث