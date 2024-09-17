طباخ إيطالي يبتكر بيتزا بالبطيخ ويثير غضب مواطنيه

وكانت ((بيتزا الموز)) التي ابتكرها بعد شهرين من ذلك صادمة بالقدر ذاته للمدرسة القديمة. لكن البطيخ، على قاعدة من جبن بروفولا الأبيض، يبدو أكثر استفزازاً، ربما بسبب استخدامه للأحمر والأبيض، وهما لونان في العلم الإيطالي.



قال سوربيلو، الأسبوع الماضي وهو يحمل عينة خارج مطعمه الشهير في شارع فيا دي تريبيونالي، شارع البيتزا الصاخب البارز في المدينة، ((إنها لذيذة وطازجة وصحية)).

ولكن السؤال هو: هل سيتناولها الإيطاليون عندما يتم طرحها على قائمة الطعام الأسبوع المقبل بسعر 9 يورو (7.60 جنيهات إسترلينية) للطبق؟



لم يستسلم ألبرتو كانجيالوسي (35 عاماً) وهو جالس على طاولة في المطعم، للإغراء، قائلاً إنها تبدو ((مثل الكابوس)). في غضون ذلك، لا يبدو أن عرض الأناناس له الكثير من المتابعين حتى بين الزوّار الأجانب. يقول دومينيك (57 عاماً) من مرسيليا، ((لا أريد تجربة ذلك، أعتقد أن علينا التوقف، وعدم صنع البيتزا بأشياء مثل نوتيلا)).



لم يجرب سوربيلو هذه الوصفة بعد، إلا أن المتمسكين بالتقاليد النابولية غاضبون من ابتكاراته ((يجب إزالة الفاكهة من البيتزا))، هذا ما قاله ماسيمو دي بورزيو، نائب رئيس جمعية ((البيتزا النابولية الحقيقية)). ويقول إن مطاعم سوربيلو هي أماكن ((للشباب وكبار الشخصيات الذين يريدون التقاط صور سيلفي))، مضيفاً: ((إذا تمكن من بيع بيتزا البطيخ، فسأرفع له قبعتي، لكنه منتج مختلف، لا ينبغي الخلط بينه وبين البيتزا)).



وكان أنطونيو بيس، رئيس الجمعية نفسها، حازماً بالقدر ذاته، ((لا يوضع الأناناس والبطيخ على البيتزا التقليدية، هل تضع الأناناس في المعكرونة الفورنو أم في النيوكي آلا سورينتينا؟)) الكثيرون يتهمون سوربيلو بإثارة الجدل، لكسب الشهرة، ما أضر بتقاليد البيتزا النابولية. ويصف سوربيلو، البالغ من العمر (50 عاماً)، وهو شخصية تلفزيونية معروفة بابتسامة باهرة، نفسه بأنه متمرد ولديه دعوة للتحرر من التقاليد. وكالات

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