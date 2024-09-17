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يسمح بـإمساك أيدي أحبائنا افتراضياً.. ابتكار ثوري لجهاز يحاكي حاسة اللمس

9/17/2024 3:14:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صمم فريق من الخبراء جهازا لأطراف الأصابع "يتيح الشعور الواقعي باللمس" (أحد أكثر الأحاسيس تعقيداً في جسم الإنسان).

ويعمل نظام اللمس المستوحى من الطبيعة (BAMH)، عن طريق محاكاة مستقبلات اللمس الأربعة في الإصبع البشري، باستخدام اهتزازات بسرعات وقوى مختلفة عبر مناطق متعددة.


وقال فريق البحث إن التكنولوجيا المطورة ستمهد الطريق لإنشاء قفاز "قد يتيح التفاعل الاجتماعي عن بعد والشعور بمسك اليد". وعلى سبيل المثال، سيكون أي شخص في لندن قادرا على "إمساك" يد قريب يحتضر في سيدني، بحيث يشعر كلاهما بإحساس اللمس في الوقت الفعلي.


وقال الخبراء أيضا إن الجهاز قد يكون مفيدا في البيئات الصحية أيضا، كأداة تشخيصية لحالات فقدان حاسة اللمس. ويمكن استخدامه حتى في الرعاية الصحية عن بعد، حيث يمكن للجراحين استخدام الجهاز للتمييز بين الأنسجة السليمة والسرطانية.


وقالت الدكتورة سارة آباد، من جامعة كوليدج لندن (UCL): "حاسة اللمس هي الأقل شهرة بين جميع حواسنا، وذلك بسبب تعقيداتها. الجلد أحد أكبر الأعضاء في أجسامنا، ويوفر عدة أنواع من المعلومات، بما في ذلك ملمس الأشياء. ويخبرنا أيضا عن نوع التحفيز الذي نتلقاه".


مضيفة: "أحد المجالات التي يمكن استخدام الجهاز فيها هو في التطبيقات الاجتماعية، على سبيل المثال، في ظل الوباء والعولمة، من المحتمل جدا أن يكون لديك عائلة تعيش بعيدا عنك. لكي نتمكن من التواصل الاجتماعي الفعال، وهو أمر مهم، نحتاج إلى اللمس، ولكن مكالمات الفيديو لا توفر ذلك. تقدم التكنولوجيا المطورة طريقة لدمج اللمس في تفاعلاتنا الاجتماعية الافتراضية".


ويأمل فريق البحث، الذي قدم ابتكاره في مهرجان العلوم البريطاني الذي أقيم في جامعة شرق لندن، في تجنيد زهاء 10 أشخاص يعانون من فقدان الإحساس باللمس، للتجربة السريرية في الأشهر القليلة المقبلة. وكالات

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