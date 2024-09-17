وفد من رابطة الكتاب يهنئ باستشهاد الجازي



وبحسب بيان للرابطة، عبر أعضاء الوفد عن فخرهم وتهنئتهم بالشهيد ودور أبناء العشيرة في الدفاع عن فلسطين والمشاركة في معارك فلسطين.

وأكدوا أن التاريخ القريب والبعيد شاهد على دور أبناء شعبنا الأردني في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية.



إلى ذلك، أكد مقرر لجنة فلسطين في الرابطة الكاتب الباحث عليان عليان أن الشهيد البطل ماهر الجازي روى بدمائه الزكية ثرى فلسطين، في إطار الالتزام بالدفاع عن غزة والالتحام بمعركة طوفان الأقصى في مواجهة حرب الإبادة الصهيو أميركية، والدفاع عن المسجد الأقصى.



وقال في كلمة ألقاها باسم الوفد، إن الشهيد البطل بعمليته البطولية، أعاد التأكيد على وحدة الشعبين، في مواجهة العدو الصهيوني، مذكراً بتاريخ مجيد امتزجت فيه دماء أبناء الجيش العربي الأردني مع أبناء الشعب الفلسطيني في معارك القدس وباب الواد وجنين وفي كل معارك فلسطين عام 1948 وبمعركة الكرامة الخالدة، التي أكدت على وحدة الدم على أرض المعركة حين التحمت فيها المقاومة مع الجيش العربي الأردني، وأسفرت عن أول هزيمة للعدو بعد نكبة حزيران 1967.



وأضاف أنه لا بد من التأكيد على مبادئ ومهام محددة منها:

1- إذا كانت فلسطين قضية مركزية للأمة العربية، فإنها قضية خاصة للشعب الأردني الأصيل، بحكم صلة القربى والمصاهرة والجغرافيا السياسية، وبعيداً عن سايكس بيكو فإننا شعب واحد يقيم على ضفتي النهر.

2- ولما كانت ولا تزال القضية الفلسطينية قضية خاصة للشعب الأردني، بحكم التاريخ والمهام والمصير المشترك، فإن هذه الخصوصية تقتضي من أبناء شعبنا الأردني من كتاب وأدباء وأحزاب ونقابات اشتقاق مهام كفاحية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل ودعم المقاومة وتضميد جراح الأهل في قطاع غزة، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية.

3- التأكيد على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر الاحتلال ولتحرير فلسطين.

بدوره، ثمن ابن عم الشهيد زيارة الوفد، وقال إن الشعب الأردني من شماله إلى جنوبه احتضن ولا يزال يحتضن القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى اليوم، فهي قضيته الخاصة، مشيراً إلى تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة من أجل تحرير وطنه من ربقة الاحتلال.



وأضاف أن الجيش العربي الأردني هو الوحيد من الجيوش العربية الخمسة الذي ظل ثابتاً في الميدان يقاتل في القدس، وأن الشعب الأردني قدم (500) شهيد في معارك 1948 من مختلف مناطق الأردن، وأن قبيلة الحويطات قدمت ما يزيد عن (30) شهيداً دفاعاً عن ثرى فلسطين. وأكد في ختام كلمته أن النضال سيستمر حتى تحرير فلسطين كاملةً من النهر إلى البحر.



بدوره، أك المحامي الدكتور رياض النوايسة أن المقاومة الفلسطينية ببعدها الشعبي العربي هي الكفيلة بتحرير فلسطين، وعلى رفض نهج التسوية.