وفد من رابطة الكتاب يهنئ باستشهاد الجازي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زار وفد من رابطة الكتاب الأردنيين ومن أصدقائها، ومن خلال مبادرة من لجنة فلسطين بالتنسيق مع لجنة الحريات وبدعم من الهيئة الإدارية، آل الجازي في بلدة الحسينية بمعان لـ"التهنئة باستشهاد البطل ماهر الجازي"، وكان في استقبال الوفد أبناء عشيرة الجازي وقبيلة الحويطات.
وبحسب بيان للرابطة، عبر أعضاء الوفد عن فخرهم وتهنئتهم بالشهيد ودور أبناء العشيرة في الدفاع عن فلسطين والمشاركة في معارك فلسطين.
وأكدوا أن التاريخ القريب والبعيد شاهد على دور أبناء شعبنا الأردني في الدفاع عن فلسطين وعن المقدسات الإسلامية.
إلى ذلك، أكد مقرر لجنة فلسطين في الرابطة الكاتب الباحث عليان عليان أن الشهيد البطل ماهر الجازي روى بدمائه الزكية ثرى فلسطين، في إطار الالتزام بالدفاع عن غزة والالتحام بمعركة طوفان الأقصى في مواجهة حرب الإبادة الصهيو أميركية، والدفاع عن المسجد الأقصى.
وقال في كلمة ألقاها باسم الوفد، إن الشهيد البطل بعمليته البطولية، أعاد التأكيد على وحدة الشعبين، في مواجهة العدو الصهيوني، مذكراً بتاريخ مجيد امتزجت فيه دماء أبناء الجيش العربي الأردني مع أبناء الشعب الفلسطيني في معارك القدس وباب الواد وجنين وفي كل معارك فلسطين عام 1948 وبمعركة الكرامة الخالدة، التي أكدت على وحدة الدم على أرض المعركة حين التحمت فيها المقاومة مع الجيش العربي الأردني، وأسفرت عن أول هزيمة للعدو بعد نكبة حزيران 1967.
وأضاف أنه لا بد من التأكيد على مبادئ ومهام محددة منها:
1- إذا كانت فلسطين قضية مركزية للأمة العربية، فإنها قضية خاصة للشعب الأردني الأصيل، بحكم صلة القربى والمصاهرة والجغرافيا السياسية، وبعيداً عن سايكس بيكو فإننا شعب واحد يقيم على ضفتي النهر.
2- ولما كانت ولا تزال القضية الفلسطينية قضية خاصة للشعب الأردني، بحكم التاريخ والمهام والمصير المشترك، فإن هذه الخصوصية تقتضي من أبناء شعبنا الأردني من كتاب وأدباء وأحزاب ونقابات اشتقاق مهام كفاحية لدعم أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل ودعم المقاومة وتضميد جراح الأهل في قطاع غزة، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية.
3- التأكيد على أن المقاومة هي الخيار الوحيد لدحر الاحتلال ولتحرير فلسطين.
بدوره، ثمن ابن عم الشهيد زيارة الوفد، وقال إن الشعب الأردني من شماله إلى جنوبه احتضن ولا يزال يحتضن القضية الفلسطينية منذ نشأتها وحتى اليوم، فهي قضيته الخاصة، مشيراً إلى تضحيات الشعب الفلسطيني الهائلة من أجل تحرير وطنه من ربقة الاحتلال.
وأضاف أن الجيش العربي الأردني هو الوحيد من الجيوش العربية الخمسة الذي ظل ثابتاً في الميدان يقاتل في القدس، وأن الشعب الأردني قدم (500) شهيد في معارك 1948 من مختلف مناطق الأردن، وأن قبيلة الحويطات قدمت ما يزيد عن (30) شهيداً دفاعاً عن ثرى فلسطين. وأكد في ختام كلمته أن النضال سيستمر حتى تحرير فلسطين كاملةً من النهر إلى البحر.
بدوره، أك المحامي الدكتور رياض النوايسة أن المقاومة الفلسطينية ببعدها الشعبي العربي هي الكفيلة بتحرير فلسطين، وعلى رفض نهج التسوية.
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