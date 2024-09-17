الأمانة العامة لمجلس النواب تنهي أعمال التوسعة والصيانة لمبنى المجلس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أنهت الأمانة العامة في مجلس النواب أعمال التوسعة والصيانة في مبنى المجلس تمهيداً لإستقبال النواب
وقال الامين العام لمجلس النواب عواد الغويري ان الامانة العامة في المجلس باشرت أعمال الصيانة والتوسعة لتشمل توسعت مكاتب النواب واستحداث قاعات في إطار تطوير البنى التحتية ليكون قادرا على توفير الدعم اللوجستي الكامل للسادة النواب وتكتلاتهم واحزابهم ولجانهم بالاضافة الى عمل مبنى جديد للمديريات الادارية في المجلس.
واضاف الغويري ان الامانة العام سعت لتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات ليتوائم مع مرحلة التحديث السياسي والاداري التي ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية مؤكداً ان مبنى المجلس اصبح جاهزا لاستقبال مجلس النواب العشرين
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