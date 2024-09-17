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11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة

9/17/2024 3:14:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن نحو 11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا، و 17772 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين الأول الماضي.


وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10888، وإصابة 17224، فيما استشهد في الضفة 113 طالبا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.
وأشارت إلى استشهاد 529 معلما وإداريا، وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة.
ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعا للجامعات و65 مبنى تابعا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى لتضرر 124 منها بشكل بالغ، و62 للتدمير الكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في القطاع، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.
-- (بترا)

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