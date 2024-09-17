11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن نحو 11 ألف طالب فلسطيني استشهدوا، و 17772 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من تشرين الأول الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10888، وإصابة 17224، فيما استشهد في الضفة 113 طالبا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.
وأشارت إلى استشهاد 529 معلما وإداريا، وإصابة 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 129 في الضفة.
ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومبنى تابعا للجامعات و65 مبنى تابعا لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى لتضرر 124 منها بشكل بالغ، و62 للتدمير الكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، وتم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
وأكدت التربية أن 718 ألف طالب في القطاع، ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.
-- (بترا)
MENAFN17092024000072011014ID1108684604
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.