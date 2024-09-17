2023 سجّل أكبر انخفاض لنزاهة الانتخابات على الإطلاق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، الثلاثاء، من
أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع
بشأن النتائج، "يهدد مصداقية" الانتخابات، مشيرة إلى أن مؤشرها الفرعي
للانتخابات الحرة والنزيهة "سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في عام 2023".
وفي
تقرير، قالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومقرها ستوكهولم،
إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا صافيا في
الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء
التسجيلات عام 1975.
وتستند المؤسسة في مؤشراتها للحالة العالمية
للديمقراطية على أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم 4 فئات رئيسية لتصنيف
الأداء، هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.
وشهدت فئة
الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي
فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023.
وقال
الأمين العام للمؤسسة، كيفين كاساس زامورا، في التقرير: "هذا التقرير
بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية.. نجاح الديمقراطية
يعتمد على العديد من الأشياء، لكن ذلك يصبح مستحيلا تماما إذا فشلت
الانتخابات".
وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل "الترهيب والمخالفات في
العملية الانتخابية، كالتلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في
الازدياد".
وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية "تفاقم التحديات".
وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5 بالمئة بين الناخبين المؤهلين في عام 2023، من 65.2 بالمئة في عام 2008.
وعلى
مستوى العالم، وفي ما يقرب من 20 بالمئة من الانتخابات التي أجريت بين
عامي 2020 و 2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.- رويترز
MENAFN17092024000072011014ID1108684603
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.