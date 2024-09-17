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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41 ألفا و252 منذ 7 أكتوبر

9/17/2024 3:14:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "إلى 41 ألفا و252 شهيدا و95 ألفا و497 مصابا".


وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لليوم 347 من الحرب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 41252 شهيدا و95497 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".


وأكدت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدا و84 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأوضحت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


وتشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أدت إضافة للقتلى والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.


وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.-(الأناضول)

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