نزهة الغولف الخاصة بترامب تثير قلق الخدمة السرية



وكان جهاز الخدمة السرية قد قدم العديد من المعطيات لترامب، توضح مدى خطورة تواجده في ملاعب الغولف، من بينها قدرة المصورين على التقاط صور له من مسافات بعيدة، وهو يمارس تلك الرياضة.



وأوضحوا له أنه إذا كان المصورون العاديون قادرين على رصده خلال وجوده في تلك المساحات الخضراء المفتوحة، فإن الأمر لن يكون صعبا على قناص محترف، وفق الصحيفة.



لكن ترامب أصر على أن الأندية الخاصة بالغولف "آمنة"، مؤكدا أنه يريد الاستمرار في اللعب، حسب ما قال مسؤولون سابقون، في حين رفض المتحدث باسم المرشح الجمهوري للانتخابات الأميركية التعليق على هذا الأمر.



وعقب واقعة الأحد، التي وصفت بأنها "محاولة اغتيال ثانية" لترامب، وذلك أثناء تواجده بملعب غولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، عادت الاتهامات بـ"العناد" لتلاحق الرئيس السابق.



وكان مسؤولون في إنفاذ القانون قد أكدوا أن عناصر جهاز الخدمة السرية، رصدوا مسلحا في أحراش قرب ملعب الغولف وأطلقوا النار عليه.



وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفر في سيارة، لكن ألقي القبض عليه.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز " وشبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين في سلطات إنفاذ القانون، أن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما)، وهو من هاواي.3

وقالت نيويورك تايمز إنها أجرت مقابلة مع روث عام 2023، قال فيها إنه سافر إلى أوكرانيا في 2022 "للمساعدة في المجهود الحربي" لمواجهة الغزو الروسي.



ولم يصب ترامب بأذى في "المحاولة الثانية" لاغتياله، حيث شكر عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، جهاز الخدمة السرية ووكالات إنفاذ القانون، مضيفا: "لقد كان يومًا مثيرًا للاهتمام بالتأكيد!.. كانت المهمة المنجزة رائعة تمامًا".



والإثنين، قام القائم بأعمال مدير الخدمة السرية، رونالد إل. رو جونيور، بجولة في موقع الحادث، حيث يُزعم أن المشتبه به، ويسلي روث، كان مع سلاحه على بعد 500 ياردة (457.2 متر) من الرئيس السابق.



وأكد رو في مؤتمر صحفي، أن أساليب الوكالة "نجحت" في تجنب الكارثة، قائلاً: "كانت منهجيات الحماية التي اتبعتها الخدمة السرية فعالة".



كما أكد أن نزهة ترامب "لم تكن مخططة"، مما أجبر السلطات على العمل على الفور، مضيفا: "لم يكن من المفترض أن يذهب (الرئيس) إلى هناك حقًا.. لم يكن ذلك في جدوله الرسمي".



وتضيف هذه الواقعة المزيد من الضغوط على جهاز الخدمة السرية، الذي أصبح تحت التدقيق منذ أن أطلق مسلح النار على ترامب في تجمع انتخابي، خلال شهر يوليو، بمدينة بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وأصيب ترامب في تلك المحاولة بجرح بسيط في أذنه، بينما هاجم مشرعون جمهوريون في الكونغرس قيادة جهاز الخدمة السرية، واصفين ما حدث بأنه "فشل أمني كبير وسوء في الاستعدادات"، بالإضافة إلى عدم وجود تنسيق بين السلطات الفدرالية والمحلية.

"وقت كاف للرجل الشرير"



ووفقا لخبراء، فإن واقعة الأحد كان بالإمكان توقعها لأسباب كثيرة، إذ أن مساعدي ترامب ووكلاء الخدمة السرية "كانوا قلقين منذ فترة طويلة بشأن تعرضه لخطر أمني أثناء لعب الغولف".



وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي كبير سابق لـ"واشنطن بوست": "يتساءل البعض: كيف عرف (المشتبه به) أن ترامب سيتواجد هناك؟".



وتابع: "حسنا، إذا كنت تبحث عن ترامب في فترة ما بعد الظهر من يوم الأحد، يمكنني أن أخبرك أين سيتواجد.. سيذهب إلى أي ملعب غولف قريب منه".



وعلى ذات المنحى، قال بيل جيج، وهو عميل سابق في جهاز الخدمة السرية، إن المسلح "ربما لم يكن بحاجة إلى القيام بمراقبة متطورة للغاية".



وتابع: "كان عليه فقط أن يجلس وينتظر وصول ترامب. لا يتعين عليك أن تخمن كثيرا لمعرفة المكان الذي سيذهب إليه (الرئيس السابق)، وهذا يمنح الرجل الشرير الوقت الكافي للاستعداد".

وزعمت شكوى جنائية تم رفعها، الإثنين، أن الهاتف المحمول الذي استخدمه المشتبه به كان موجودًا في محيط الملعب لمدة 12 ساعة تقريبًا، قبل أن يكتشفه أحد عملاء الخدمة السرية، مما يشير إلى أنه ربما كان ينتظر ظهور ترامب.



من جانبه، قال عمدة مقاطعة بالم بيتش، ريك إل برادشو، للصحفيين، الأحد: "ترامب ليس الرئيس الحالي.. لو كان كذلك، لكنا قد حاصرنا ملعب الغولف بالكامل".

وزاد: "لأنه ليس كذلك (ليس رئيسا للبلاد)، فإن الأمن يقتصر على المناطق التي تعتبرها الخدمة السرية ممكنة".



ولفت برادشو إلى أن الرجل المسلح كان يرابط في منطقة سمحت بمراقبة كل من ترامب والعملاء الذين يسبقونه إلى حفرة الغولف التي سيتوجه إليها، حسب تعليمات بروتوكول أمني حازم.



وقال عملاء حاليون وسابقون، إن فريق مكافحة القناصة يسبق ترامب عادةً بحفرة واحدة لاستكشاف المخاطر المحتملة، بينما يبقى فريق مكافحة القناصة الآخر عند الحفرة السابقة، للتأكد من عدم وجود خطر كامن أثناء تقدم الرئيس السابق إلى الأمام.



ويتحرك عميل "مكافحة القناصة" وعميل "الهجوم المضاد" وبعض حراس الأمن مع ترامب، الذي يقود عادةً عربة الغولف الخاصة به، لكن الأخير يحب اللعب بسرعة والقيادة بمفرده، حتى لو انضم إليه الأصدقاء أو المساعدون في بعض مناطق الملعب.



وأضاف برادشو أن الجزء من الملعب الذي كان ترامب يلعب فيه خلال ذلك الوقت، يقع بجوار شارعين مزدحمين بالقرب من مطار بالم بيتش الدولي.



وخلال رئاسة ترامب، كانت جولاته للعب الغولف مصدرًا دائمًا للذعر، وفقًا لمسؤولين سابقين، حيث قال أحدهم إن عملاء جهاز الخدمة السرية كانوا "يعرفون بأنهم لن يتمكنوا من ثنيه عن ممارسة الغولف، لذلك كانوا يطلبون منه (دون جدوى على الأغلب)، تغيير روتينه، كأن يتجنب الذهاب إلى نفس المعلب في نفس الوقت كل أسبوع".



ومع ذلك، بذلت السلطات جهودًا كبيرة للحفاظ على سلامة ترامب أثناء لعب الغولف، حيث احتفظ العملاء بمحيط أوسع حوله عندما كان رئيسًا، كما أقاموا نقاط تفتيش في نوادي الغولف الخاصة به، مع السعي للحد من حركة المشاة قربها، وفقًا لمسؤول كبير سابق.- وكالات

