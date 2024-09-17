ثلثها بريف دمشق.. 68 جريمة قتل في سوريا منذ بداية 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مناطق سورية، 68 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة 13 أيلول، وقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.
وتشمل هذه الأرقام الجرائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية فقط، ما يشير إلى أن العدد في عموم سوريا أكبر من ذلك، إذ توجد جرائم لم يُعلن عنها.
وتصدرت محافظة ريف دمشق إحصائيات وزارة الداخلية في عدد جرائم القتل بـ26 جريمة، تليها محافظة حماة بـ10 جرائم، ومن ثم حمص بـ7 جرائم، وحلب وطرطوس بـ5 جرائم، ودمشق واللاذقية ودير الزور بـ4 جرائم، وأخيراً درعا بجريمتين والسويداء بجريمة واحدة.
كذلك، أعلنت الوزارة عن 14 حالة خطف منذ بداية العام الحالي، منها 4 في حمص، و4 في حماة، و3 على الحدود السورية اللبنانية، وحالتان في ريف دمشق، وواحدة في دمشق، وفقاً لما ذكر موقع "هاشتاغ". وكالات
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