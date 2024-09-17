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ثلثها بريف دمشق.. 68 جريمة قتل في سوريا منذ بداية 2024

9/17/2024 3:14:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مناطق سورية، 68 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي وحتى يوم الجمعة 13 أيلول، وقع نحو ثلثها في محافظة ريف دمشق.
وتشمل هذه الأرقام الجرائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السورية فقط، ما يشير إلى أن العدد في عموم سوريا أكبر من ذلك، إذ توجد جرائم لم يُعلن عنها.

وتصدرت محافظة ريف دمشق إحصائيات وزارة الداخلية في عدد جرائم القتل بـ26 جريمة، تليها محافظة حماة بـ10 جرائم، ومن ثم حمص بـ7 جرائم، وحلب وطرطوس بـ5 جرائم، ودمشق واللاذقية ودير الزور بـ4 جرائم، وأخيراً درعا بجريمتين والسويداء بجريمة واحدة.

كذلك، أعلنت الوزارة عن 14 حالة خطف منذ بداية العام الحالي، منها 4 في حمص، و4 في حماة، و3 على الحدود السورية اللبنانية، وحالتان في ريف دمشق، وواحدة في دمشق، وفقاً لما ذكر موقع "هاشتاغ". وكالات

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