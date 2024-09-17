الجبهة الشعبية: اعتقال الاحتلال للمناضلة سعدات جريمة تستهدف صمود المرأة الفلسطينية

وأوضحت الجبهة "أن هذا الاعتقال يأتي في إطار سياسة ممنهجة تستهدف قادة الحركة الوطنية والنسوية وعوائلهم، في محاولة يائسة لثنيهم عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال".



وأشارت إلى أن "استهداف المناضلة سعدات، التي عانت دوماً من مرارة الاعتقال والتي تُمثل رمزاً للصمود والنضال، إلى جانب رفيق دربها الرفيق القائد الأمين العام أبو غسان وكوكبة من المناضلين والمناضلات، يندرج ضمن مخطط يستهدف قيادات الشعب الفلسطيني لا سيما المرأة الفلسطينية التي كانت دوماً في طليعة الحركة الوطنية".



وأكدت الجبهة عدم قدرة هذه الجرائم على النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني، وانعدام تأثيرها "على إرادة المناضلين الذين يواصلون مقاومتهم رغم كل محاولات الاحتلال الفاشلة لكسرهم، كما لن تنال من عزيمة المناضلة الوطنية عبلة سعدات أو تكسر النموذج الثوري المتقدم الذي يمثله القائد أحمد سعدات".



وأضافت الجبهة "أن هذا الاعتقال يسلط الضوء على سياسات الاحتلال الإجرامية تجاه النساء الفلسطينيات، اللاتي يتعرضن للتنكيل والاعتقال بشكلٍ مستمر كما يجري مع الرفيقة المناضلة، خالدة جرار، التي ما زالت في العزل الانفرادي وتتعرض لمزيد من سياسة التنكيل والقمع"، مشيرةً إلى أن "هذه الجرائم تهدف إلى تقويض دور المرأة في الحركة الوطنية".



ودعت الجبهة إلى "تصعيد كل أشكال الإسناد والتضامن مع الأسيرات والأسرى، لمواصلة الضغط على الاحتلال لوقف سياساته القمعية وجرائمه بحق الأسرى، وما يتطلبه هذا التصعيد من توسيع للجهود الدولية الهادفة لإنهاء معاناة الأسرى ومحاكمة السجان الصهيوني على جرائمه بحقهم".



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، زوجة الأسير القيادي الفلسطيني الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، بعدما داهمت منزله في مدينة البيرة في الضفة الغربية.

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