3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 3 أشخاص وأصيب اثنان، جراء غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بلدة "بليدا" جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على أطراف بلدتي (زوطر الغربية) و(دير سريان) بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة (يارون).
من جهة أخرى، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة (فرون) بقضاء النبطية، ما أدى الى استشهاد 4 من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.
ودان لبنان بشدة في الشكوى التي قدمها، الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، مؤكدا أنها تعد انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة دولة الاحتلال والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.
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