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3 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

9/17/2024 3:14:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 أشخاص وأصيب اثنان، جراء غارة جوية نفذها الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على بلدة "بليدا" جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت"، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على أطراف بلدتي (زوطر الغربية) و(دير سريان) بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة (يارون).


من جهة أخرى، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى لمجلس الأمن الدولي بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة (فرون) بقضاء النبطية، ما أدى الى استشهاد 4 من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.


ودان لبنان بشدة في الشكوى التي قدمها، الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، مؤكدا أنها تعد انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


ودعا لبنان الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة دولة الاحتلال والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.

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