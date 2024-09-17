ما هي أجهزة الاتصال التي فجرتها إسرائيل في عناصر حزب الله؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، عشرات الأجهزة اللاسلكية التي يستخدمها عناصر حزب الله في بيروت وجبل لبنان وفي الجنوب.
وأصيب أكثر من 45 عنصرا من حزب الله بجروح بعضها بليغ في الوجوه، جراء تفجر تلك الأجهزة بشكل مباغت اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك، أكدت مصادر أن الحزب أبلغ جميع عناصره بالتخلي فورا عن تلك الأجهزة اللاسلكية ومن ضمنها الـ"Pager" الذي انتشر مؤخراً بين صفوف حزب الله، فيما شوهد عشرة على الأقل من أعضاء حزب الله ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
ما هي أجهزة الـPager؟
البيجر هو جهاز اتصال لاسلكي صغير تم تطويره في الستينيات لأغراض الاتصالات الطارئة. وهو يعمل على مبدأ إرسال إشارات رقمية عبر المتردد اللاسلكي لإبلاغ المستخدم بأن شخصًا ما حاول الاتصال به.
كان البيجر في السابق وسيلة شائعة للاتصال قبل انتشار الهواتف المحمولة. وكان يستخدمه الناس للتواصل مع أطباء، والموظفين ذوي المناوبات الليلية، والموظفين في شركات الخدمة. كما كان يستخدم في المجال العسكري والأمني.
ولكن مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وانتشار الهواتف الذكية، فقد أصبح استخدام البيجر محدودًا في معظم المجالات. إلا أنه لا يزال يُستخدم في بعض المجالات المتخصصة كالطب والإسعاف والأمن والطوارئ. لأنه ما زال يوفر وسيلة بسيطة وموثوقة للاتصال في حالات الطوارئ حتى في مناطق ضعيفة التغطية. (وكالات)
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